Arisa ora è ufficiale, ritorno su Rai Uno: “Non vedo l’ora di ripartire”

Arisa ha annunciato il suo grande ritorno in tv, la cantante dopo il silenzio ha lanciato la bomba spiazzando i suoi fan.

Arisa ha fatto un annuncio importante sui social, la cantante aveva scelto il silenzio da un po’ di tempo, evitando di parlare del lavoro e dei suoi progetti futuri. Dopo che non è stata confermata ad Amici in tanti si sono chiesti cosa avrebbe fatto e adesso pare tornerà su Rai1.

È pronta a iniziare un’esperienza davvero importante, non fosse altro perché il programma è in prima serata sulla rete ammiraglia di viale Mazzini. La notizia ha fatto piacere a molti suoi fan.

Arisa annuncia il ritorno in tv, dove vedremo la cantante

E’ stata lei stessa a voler dare l’annuncio inaspettato ai fan, spiegando che la rivedremo presto in televisione. Dopo che aveva salutato il corpo docenti di Amici non si sapeva dove l’avremmo rivista e soprattutto su quale canale.

Adesso la cantante ha annunciato che sarà uno dei coach di The Voice Kids, il talent dedicato ai bambini condotto da Antonella Clerici. La prima puntata del programma che ha come protagonisti giovani talenti della musica ci sarà il prossimo 24 novembre. E Arisa ha ‘tenuto il segreto’ fino all’ultimo per poi svelare l’importante novità per la sua carriera.

Da quando ha partecipato al Festival di Sanremo, vincendo l’edizione giovani, Arisa ha avuto una carriera ricca di successi. Nonostante non abbia mai smesso di fare musica, collezionando molti successi, si è dedicata anche alla televisione. L’abbiamo vista ad Amici, dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto, poi come concorrente di Ballando con le Stelle e adesso torna proprio su Rai1.

“Sorpresa, ci vediamo su Rai1 con The Voice Kids. Non mancate. Non vedo l’ora“, queste le parole con le quali Arisa ha annunciato che presto tornerà in televisione. La pausa dal piccolo schermo è terminata. Dopo che erano circolate diverse voci sul suo ritorno in Rai, ora quelle indiscrezioni hanno trovato conferma da parte della diretta interessata.

Arisa sarà una delle coach del programma condotto da Antonella Clerici. Questa volta, dunque, dovrà dare valutazioni ai piccoli protagonisti, un ruolo non facile perché si ha appunto a che fare con bambini. La cantante sostituirà i Ricchi e Poveri e al suo fianco ci saranno Gigi D’Alessio Clementino e Loredana Bertè. Un bancone di giudici variegato ma pronto a regalare sorprese.