Arianna David racconta il suo calvario, operata 6 volte al seno: “Se avessi saputo che sarebbe stata un’Odissea mi sarei tenuta la prima”

Si è dovuta sottoporre per ben sei volte all’intervento di mastoplastica additiva per problemi, Arianna David ha raccontato il suo calvario dentro e fuori dalla sala operatoria mentre era ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo. Ecco cosa ha raccontato.

La storia di Arianna David e i sei interventi al seno

Uno dei temi trattati durante “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo nel pomeriggio del 21 marzo 2025 è stato la chirurgia estetica. Secondo una ricerca citata dalla Balivo, un italiano su tre ritiene probabile che ricorrerà all’intervento del chirurgo per sembrare più giovane.

Il problema è che se si va a finire nella mani sbagliate si può rischiare davvero molto. E sono tante le testimonianze di chi è rimasto sfigurato a causa di un lavoro di ritocco eseguito male. Anche se, guardando i numeri degli interventi totali in Italia, sembrano essere comunque casi isolati.

Ad un certo punto è entrata Arianna David, con la Balivo che ha parlato di sette operazioni, subito corretta dato che erano sei, e proprio a questo proposito ha raccontato la sua storia. “Detta così è come se mi fossi divertita” ha chiarito la conduttrice, che negli anni ’90 aveva una taglia prima e optò per farsi fare una seconda, giudicata “giustissima” per un fisico esile come il suo.

Dopo la sua prima gravidanza ha avuto un problema, che lei pensava fosse dovuto all’allattamento, perché un pezzo di protesi era fuoriuscito. Dunque è dovuta tornare in sala operatoria di nuovo. Per due volte. Lei ha raccontato che lo stesso medico ha sbagliato gli altri due interventi.

Avendo troppa capsula, cioè la cicatrice che si forma in modo naturale attorno alla protesi di mastoplastica additiva, hanno ritenuto opportuno toglierla, ma evidentemente ne hanno tolta troppa e il seno le è andato a finire sotto il collo, in pratica è avvenuto uno scollamento.

Le cose però sono peggiorate con l’ennesimo intervento, Arianna ha spiegato di aver vissuto una situazione davvero molto drammatica. “C’è stato un genio che ha avuto l’idea di mettermi una protesi numero 370 e io avevo una 200, su di me che sono veramente piccola. Quando questa protesi è salita di nuovo ha avuto la brillante idea di scollarmi il costato e mettermela tra le costole“.

In studio a questo punto le hanno chiesto se non avesse pensato a togliere tutto per tornare al naturale. Lei ha risposto che oramai la pelle si è allargata e sarebbe un problema, ma che se tornasse indietro, sapendo come sono andate le cose, si sarebbe tenuta la sua prima tutta la vita. “Ho una protesi rigirata, la goccia si è rigirata e io non posso andare al mare con un reggiseno normale, è una sofferenza” ha concluso l’ex Miss Italia.