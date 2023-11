Aperti i casting per varie figure da inserire in “short movie” per spot di una start up

Se recitare è una delle tue passioni e desideri entrare a far parte del cast di un cortometraggio, questa opportunità potrebbe interessarti

Se sei un aspirante attore e ti piacerebbe esibire il tuo talento davanti alle telecamere questo casting potrebbe essere una valida porta d’ingresso nel settore cinematografico. Inizieranno infatti nei prossimi mesi le riprese per la realizzazione di un filmato diretto da Emanuel Nencioni, produttore e regista lucchese titolare della Zerocinqueottotre Cineproduzioni, team di professionisti specializzati nella realizzazione di video e reportage fotografici con esperienza e formazione certificati.

Proprio con l’obiettivo di selezionare figure da inserire nel cast di uno short movie, questa realtà imprenditoriale ha aperto opportunità di casting in Toscana: per le riprese di uno short movie/spot di una start up si stanno infatti cercando varie figure come protagonisti e voci narranti. Il progetto sarà realizzato da Emanuel Nencioni, regista e videomaker di Lucca che vanta una ricca esperienza alla regia di diversi cortometraggi che sono stati premiati in vari concorsi. Le riprese si svolgeranno in una località della Toscana il cui nome sarà rivelato successivamente.

Quali sono le figure ricercate e come candidarsi

La partecipazione a un casting per un cortometraggio non richiede necessariamente un curriculum di lunga data, ma è indubbiamente importante comprendere le esigenze di scena e avere un approccio professionale oltre a tanta passione.

Nello specifico, le figure ricercate dalla Zerocinqueottotre Cineproduzioni che entreranno a far parte del cast del cortometraggio sono le seguenti: una voce narrante che interpreterà il ruolo di Niccolò e che dovrà essere un uomo di bella presenza con un’età scenica tra i 45 ed i 55 anni; una figura come protagonista che interpreterà il ruolo di Anna, donna di bella presenza con un’ età scenica tra i 50 ed i 55 anni e, infine, il protagonista che interpreterà il ruolo di Carlo che dovrà essere uomo di bella presenza con un’età scenica tra i 55 ed i 60 anni.

Per poter partecipare alle audizioni, oltre al possesso dei requisiti indicati per ricoprire il ruolo delle figure necessarie alla realizzazione dello short film, è necessario essere residenti nella regione Toscana. Per potersi candidare a questo casting, se si è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche citate per partecipare, sarà sufficiente inviare un’email all’indirizzo: zerocinqueottotre@gmail.com.

Nell’email dovranno essere ovviamente indicate nel dettaglio le proprie generalità e i propri recapiti in modo da poter essere ricontattati in modo rapido se i requisiti saranno soddisfatti. Occorre inoltre allegare un video personale di presentazione in cui il candidato dovrà apparire a figura intera e una fotografia in primo piano.