Aperti i casting per protagonisti con ruoli parlanti in programma TV: i partecipanti saranno retribuiti

Sono aperti i casting per protagonisti con ruoli parlanti in programma TV. Ecco come partecipare alle selezioni.

Chiunque sia interessato al mondo dello spettacolo può cogliere al volo l’opportunità di ottenere un ruolo da protagonista partecipando a questi nuovi casting che si rivolgono a uomini e donne di età fra i 18 e i 90 anni.

Oltre a fare esperienza nel mondo dello spettacolo, ad avere l’opportunità di diventare famosi e a divertirsi, le risorse selezionate percepiranno anche un’ottima retribuzione. Ecco come partecipare ai provini e vivere questa esperienza unica e molto divertente che potrebbe aprire nuove porte.

Come partecipare ai casting per protagonisti con ruoli parlanti in programma TV

La società di produzione Corìma S.r.l., specializzata nella realizzazione di diversi programmi di intrattenimento (come Forum e La Corrida), organizza selezioni per ruoli da protagonisti per un programma TV. Si tratta in particolare di protagonisti con ruoli parlanti, dato che saranno chiamati a commentare e ad esprimere la propria opinione su quanto succede durante le riprese.

Dunque non si tratta solo di fare il semplice pubblico seduto a guardare lo spettacolo ma si agirà in prima persona durante il programma, con la possibilità dunque di essere ascoltati per ciò che si dice ed essere notati. Le selezioni di Corìma S.r.l. sono rivolte sia a uomini e donne, purché abbiano i seguenti requisiti:

avere un’età compresa tra i 18 e i 90 anni

essere spigliati, pronti all’improvvisazione, con la risposta sempre pronta

essere interessati alle tematiche sociali e/o alle situazioni familiari quotidiane

avere buona capacità di argomentare

Chiunque sia interessato a partecipare ai provini di Corìma S.r.l., può inviare una email all’indirizzo claudia@corima.it indicando queste informazioni:

nome e cognome

luogo e data di nascita

regione di domicilio (se diversa da quella di nascita)

numero di telefono (per essere eventualmente ricontattati)

Il candidato dovrà allegare nella mail 2 o fotografie in cui si veda bene il proprio volto e la propria figura (quindi senza occhiali da sole e senza cappelli). Le persone più in linea con le caratteristiche ricercate dalla redazione di Corìma Produzioni verranno ricontattate per fare un provino. Chi risiede o si trova a Roma, farà i provini in presenza; coloro che invece non si trovano nella capitale, faranno il proprio provino in videochiamata.

L’offerta di lavoro da protagonisti con ruoli parlanti in programma TV è un’ottima opportunità per entrare a far parte del mondo dello spettacolo da protagonisti, di fare esperienza in TV e di divertirsi, oltre che di ottenere un’ottima retribuzione.