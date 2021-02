Scopri insieme a noi le previsioni dell’oroscopo di domani, segno per segno. Cosa ha in serbo il futuro per il tuo segno zodiacale? Potrai conoscere in anteprima cosa dicono le stelle sul tuo stato di salute, sulle occasioni di lavoro e sull’amore!

La giornata del 2 febbraio vede come protagonista assoluto il segno dei Gemelli, che verrà ricompensato e gratificato per le decisioni prese.

Fanalini di coda, testa a testa, il segno del Cancro, un po’ perso in una nuvola di confusione e il segno dei Pesci, alle prese con la risoluzione di problemi imprevisti.

Buoni risultati per Scorpione, Vergine e Acquario, segni che – tutto sommato – godranno di una buona influenza astrale.

Gli altri segni come Ariete, Toro, Leone, Bilancia e Sagittario saranno alle prese con scelte importanti che andranno decise prima possibile, per permettere agli eventi di sbloccarsi nella maniera più positiva.

Il segno del Capricorno dovrà mettere a punto alcuni progetti importanti che potranno concretizzarsi molto presto. E per non perdere tutti i dettagli segno per segno, leggi l’oroscopo di domani di tutti i segni zodiacali.