Anticipazioni Beautiful: Steffy muore? Arriva una nuova serial killer, cosa accadrà

Paura a Beautiful, una serial killer miete vittime in città e nel mirino potrebbe finire proprio Steffy Forrester: la vita della giovane donna è nuovamente in pericolo.

Non sembra esserci pace per Steffy Forrester, dopo il terrore vissuto negli ultimi mesi a causa di Sheila Carter, per la figlia di Ridge e Taylor sembrano esserci nuovi guai in vista.

A innescare la serie di eventi che hanno messo in serio pericolo la sua vita il bacio dato da Hope a Finn, il marito della Forrester ha subito rivelato l’accaduto a Steffy, tuttavia la donna non ha potuto fare a meno di andare su tutte le furie.

Da mesi ormai, chiedeva al marito di mantenere le distanze da Hope, sempre sull’attenti per tentare di riprendersi l’ex fidanzato nella sua vita. Steffy dopo aver intimato alla figlia di Brook Logan di tenersi a distanza da Finn, decide di prendersi qualche giorno di riflessione lontano dalla città, affidando i figli ai rispettivi padri.

Steffy in pericolo, scopre l’identità della serial killer

Mentre il triangolo Hope, Steffy e Finn torna a formarsi, la tranquillità di tutti viene messa alla prova da due morti sospette, avvenute entrambe per overdose: Paul Hollister e Tom Star. L’intrigante Poppy Nozawa viene accusata di entrambe le morti, su di lei pesano sia le prove ritrovate nella sua casa, sia il movente: Tom Star era il suo amante, nonché presunto padre della figlia Luna.

Lo zaino dell’ex rock star (pieno di lettere indirizzate e Poppy) venne rinvenuto a casa della Nozawa, dopo che Sheila aveva rivelato di aver visto Hollis prima di morire proprio con lo zaino in questione. Dunque, Paul Hollister sarebbe una vittima collaterale della furia omicida di Poppy. A mettere ancora di più nei guai la Nozawa, la scoperta che i due uomini sono morti a causa di alcuni farmaci utilizzati in passato dalla donna.

Tuttavia, quello che nessuno ancora sa è che la vera serial killer è ancora in libertà ed’è molto vicino a Steffy. La Forrester infatti raggiunge Liam e Bill per lasciare dal padre la figlia Kelly. Qui Steffy assiste a una scena che lascia letteralmente senza parole: il bacio tra Bill e Luna. Tutti sono infatti ancora convinti che i due siano padre e figlia, inoltre Bill è sentimentalmente legato alla madre di Luna, Poppy. Solo Bill e Luna sono a conoscenza dei risultati del test del DNA, che ha definitivamente chiarito che tra i due non c’è alcun legame di parentela. Bill rifiuta gentilmente Luna, mentre quest’ultima scorge Steffy e capisce che la donna ha assistito alla scena.

Steffy Forrester, non solo resta senza parole per quello che pensa essere un bacio tra padre e figlia ma anche per via della relazione che Luna ha intrecciato con R.J. Forrester, suo fratello. Steffy decide di vederci chiaro e segue Luna a casa, tuttavia ben presto capisce di aver commesso un errore: dopo aver bevuto una bevanda offertale da Luna, capisce che è proprio lei la vera serial killer. Ma ormai è troppo tardi e la droga bevuta comincia a fare effetto.