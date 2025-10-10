Antichi ma modernissimi | i testaroli come li faceva la nonna

Testaroli: antichi ma modernissimi! Preparali come li faceva la nonna, con pochi ingredienti e tanto gusto. Un piatto tradizionale che conquista ancora oggi!

Testaroli: antichi ma modernissimi, li preparo come li faceva la nonna e ancora oggi sono un successo, provare per credere!

Hai presente quei piatti che profumano di cose semplici ma perfette? Ecco, i testaroli sono proprio così. Una ricetta antichissima, di quelle nate quando bastavano acqua, farina e un pizzico di sale per creare dei capolavori e credimi, ancora oggi riescono a sorprendere tutti! Sono morbidi, leggeri e sanno di tradizione vera te lo posso garantire, una ricetta che si tramanda da generazione in generazione e che non passano mai di moda.

Ti dico solo che ogni volta che preparo i Testaroli, la mia cucina si riempie di quel profumo di pane e di buono che mi fa tornare bambina. E la cosa bella? Sono antichi ma modernissimi, perfetti anche per chi ha poco tempo ma vuole portare in tavola qualcosa di genuino e speciale. La nonna li faceva su una tavolozza calda di ghisa, ma oggi basta una buona padella e vengono una meraviglia, parola mia!

Testaroli: ricetta antica ancora oggi irresistibile!

E poi il condimento, beh credimi qui si apre un mondo! Io ti consiglio il classico pesto al basilico, perché con i testaroli si sposa alla perfezione, ma tu puoi davvero sbizzarrirti. Burro e salvia, pomodorini, pecorino, insomma, sono un piatto che non passa mai di moda e conquista chiunque lo assaggi. Dai quindi, allaccia il grembiule, scalda la padella e prepariamoli insieme, vedrai che bontà. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per i Testaroli

Per 4 persone

Impasto

500 ml di acqua

350 g di farina 00

1 cucchiaino raso circa di sale

Per il condimento

50 g di basilico fresco

35 g di pinoli

60 g di parmigiano grattugiato

40 ml di olio extravergine d’oliva

Come si preparano i Testaroli