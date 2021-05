Un massaggio viso ai fichi d’india è assolutamente da provare almeno una volta nella vita. Non sembrerebbe essere molto conosciuto, ma diversi beauty center si occupano di questa tipologia di massaggio super rilassante e salutare per la pelle. Un massaggio fondamentalmente è proprio quello che ci vuole per rimettere in sesto la pelle in qualsiasi periodo dell’anno. È un trattamento estetico davvero molto efficace per ridare vigore, tono ed elasticità alla cute stanca. Sì, proprio quel delizioso frutto spinoso tipico delle aree mediterranee è in grado di donare numerosi benefici alla nostra cute. L’interno della pale del fico d’India (le foglie quindi, non il frutto), è ricco di sostanze molto preziose per la pelle, con proprietà emollienti, idratanti, lenitive.

Massaggio viso ai fichi d’india: come funziona?

Molti centri benessere offrono trattamenti per il viso che utilizzano proprio maschere a base di foglie di fico d’India, per un risultato assolutamente splendido. La pelle ritrova luminosità, compattezza e giovinezza. Vediamo come si svolge una seduta tipo.

In primis, naturalmente, il vostro viso verrà accuratamente deterso con un prodotto in gel composto da essenze di rosmarino e “pappa” di foglie di fico d’India.



A seguire, un bello scrub anche questo ottenuto dalla riduzione in poltiglia delle pale di fico. Lo scrub vi libererà di tutte le impurità e della pelle morta, preparandovi ad assorbire al meglio le sostanze benefiche dell’olio essenziale ai semi di fico d’India, con cui verrete massaggiate delicatamente secondo le modalità del massaggio linfodrenante.

Come fare il massaggio viso contro le rughe ai fichi d’india

Le zone che saranno particolarmente beneficiate da questo tipo di trattamento, saranno quella intorno alla bocca e l’area perioculare, dove le eventuali borse si sgonfieranno e le piccole rughe verranno spianate. A fine trattamento, un bell’impacco – sempre a base di fico d’India – da tenere in posa per una mezz’ora. Il risultato sarà sicuramente splendido, il vostro viso vi apparirà disteso, liscio e perfettamente idratato.

Se volete provare a fare il massaggio viso a casa, procuratevi i giusti prodotti e l’olio per massaggiare, dopodiché potrete provare a mettere in pratica il massaggio facciale contro le rughe, pratico ed efficace anche con il fai da te!