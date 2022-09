Animali domestici: un toccasana per la famiglia

Da sempre è risputo che avere un animale domestico è un fattore positivo all’interno di una famiglia. Soprattutto per i bambini, crescere in una casa che ospita un animale, li aiuta a crescere sviluppando una sensibilità maggiore; il cane è il migliore amico dell’uomo. Più della metà delle famiglie, per l’esattezza il 60%, possiede un amico a quattro zampe in giro per casa. Ricerche e sondaggi ci dimostrano senza ombra di dubbio che queste famiglie godono involontariamente di diversi benefici dovuti al possesso di qualche animale. Ospitarne uno infatti allunga la vita oltre che migliorarla ed è anche un efficace antidepressivo.



Ci aiuta anche dal punto di vista fisico, basti pensare che avendo un cane, siamo quasi obbligati a dover fare due passi tutti i giorni per portarlo a fare i bisognini. Gli studi fatti dimostrano che anche solo giocare con un gatto o accarezzare un cane, riduce l’ansia e ci calma il battito cardiaco. Nella vita quotidiana di tutti i giorni, e in vacanza con gli animali.

Gli anziani, statisticamente, hanno meno problemi se godono della compagnia di un cane. Lo dimostra la quantità inferiore di visite a cui sono sottoposti, rispetto a chi non ha questa compagnia. Nei bambini si è verificato che il tasso di obesità è minore, visto che giocano e corrono con i loro amici a quattro zampe e li portano a fare dei giri.

Se siete stressati e avete spesso problemi di salute più o meno gravi, cosa state aspettando? Andate subito al canile più vicino e portatevi a casa un amico di cui prendervi cura. Attenzione che se vi prendete questo impegno, lo dovrete mantenere per tutta la vita: i benefici devono esserci per entrambe le parti, non pensate?