Angelina Mango, al via il tour per tutta Italia: “Sto già impazzendo”

Angelina Mango continua a fare colpo: questa volta la cantante ha fatto un altro annuncio inaspettato, che riguarda il suo primo tour in Italia.

L’artista è – com’è ben noto a tutti – la figlia del compianto cantante Mango e dell’artista Laura Valente. È quindi cresciuta attorniata di musica, ed è adesso diventata nota in tv grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico italiano e di farsi apprezzare per le sue doti canore.

Dalla sua uscita di scena dal programma, la sua musica è ovunque e la sua canzone Ci pensiamo domani ha ottenuto il disco d’oro. Ora è arrivato per lei il momento di incontrare tutti i suoi fan e sta per partire il suo attesissimo tour. Ecco cosa ha rivelato l’artista a tal proposito.

Angelina Mango e il tour in partenza: è gioia ovunque

Dopo la vittoria della sezione Cantanti di Amici, Angelina ha letteralmente preso il volo. Ha girato l’Italia per presentare il suo disco e per firmare autografi, e ha di recente partecipato anche al tv show live Amici Fall Out, che ha riunito tutti gli allievi del talent in un unico spettacolo dal vivo condotto da Nicolò De Deviitis e Isobel Kinnear.

Le sorprese non sono però finite qui. I fan della Mango non vedono l’ora di incontrare finalmente il loro idolo e di cantare con lei le sue canzoni. Sta infatti per iniziare il suo primo tour italiano, che si terrà nel mese di ottobre e la vedrà salire su importanti palcoscenici di tutta la penisola. Ad annunciarlo è stata proprio la diretta interessata, che ha divulgato la locandina ed ha ufficializzato tutte le date.

“Io non vedo l’ora, sto impazzendo“, ha confessato Angelina riferendosi a questa nuova esperienza che le porterà sicuramente tanto successo. Il post ha ovviamente ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei fan, che hanno rivelato di essere al settimo cielo per questa notizia. “Che bello, non vedo l’ora“, ha scritto uno di loro.

E ancora: “Noi ci saremo senz’altro, a presto”, “Ti meriti tutto questo”, “Sei un raggio di sole, ci vediamo presto”. Nel frattempo, c’è molta attesa per i prossimi progetti lavorativi di Angelina Mango, che si è detta prontissima ad accogliere tutte le avventure che verranno e che ha in serbo per i suoi fan altre numerosissime sorprese.