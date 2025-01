Anelli di fidanzamento 2025 i più belli e preziosi per promettere amore eterno

Per scegliere tra i migliori anelli di fidanzamento 2025 bisogna conoscere i più belli che sono presenti nei cataloghi dei famosi brand del settore, quindi noi di PourFemme li abbiamo sfogliati e abbiamo selezionato quelli che di certo piaceranno a tutte.

Che siano in oro giallo, rosa o bianco, in platino, con diamante solitario o altre pietre preziose nella classica forma o con design più particolari, gli anelli di fidanzamento che si scambiano in occasione della promessa di matrimonio devono essere scelti con attenzione, dato che vanno a suggellare un momento molto importante della vita di coppia.

Allora senza perdere altro tempo, di seguito andiamo a scoprire alcuni dei più migliori modelli in circolazione.

Gli anelli di fidanzamento 2025 più belli

I brand che sono garanzia di qualità nel settore gioielli sono senza dubbio Cartier, Damiani, Tiffany, Stroili, Bulgari, Salvini. Tutte queste maisons offrono in catalogo una grande gamma di modelli di anelli di fidanzamento originali adatti a ogni gusto e perfetti per esprimere la propria personalità

Questi gioielli creati in modo artigianale sono lussuosi anelli ricchi di luce grazie alle pietre preziose presenti, oltre ai classici diamanti. Smeraldi, zaffiri, topazi, rubini, sono tra le pietre più utilizzate e amate dalle fidanzate di tutte le età.

Scegliere i modelli più belli di solitario non è stato facile perché, diciamo la verità, sono tutti anelli di fidanzamento splendidi, creati appositamente per rendere unico e magico il momento in cui si ricevono in dono.

Partiamo da uno degli anelli di fidanzamento in oro bianco con diamante Damiani della collezione Minou con il caratteristico ed esclusivo design rialzato del diamante montato che enfatizza con leggerezza lo splendore della pietra. Nella versione full pavé, Minou di Damiani si arricchisce di diamanti intorno alla pietra centrale e sul gambo, per un gioiello ancora più prezioso. Disponibile anche in oro rosa

Nel catalogo Stroili segnaliamo l’anello solitario Charlotte in oro bianco con rubino che ha una caratteristica forma ovale. La pietra preziosa è incastonata con quattro griffe e si completa con altri dodici diamanti. In questo modello le pietre più piccole brillanti sono di forma rotonda e incoronano il rubino esaltandone il colore e la lucentezza.

Infine un altro degli anelli di fidanzamento più belli scelti dalla redazione di PourFemme e proposti da Cartier è il mitico Solitario 1895, un esclusivo gioiello in platino ornato da uno smeraldo ovale con pavé di diamanti taglio brillante. Un anello che difficilmente passa inosservato e che resta il sogno di tante donne.