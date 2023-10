Anelli antistress, riducono l’ansia: ecco come si usano e quanto costano

Gli anelli antistress possono aiutare nei momenti peggiori, facili da usare ed efficaci, sono adatti a tutte.

Lo stress gioca brutti scherzi, specie quando è cronicizzato. Ognuno ha senza dubbio il suo modo di “esorcizzare” questo malessere che diventa malattia a tutti gli effetti, ma non sempre i gesti in questione sono sani. Appunto, si parla di sviluppare dipendenze come quella dal fumo, alcol, droghe, ma anche cattiva gestione del rapporto con il cibo, senza dimenticare tutti i disturbi del sonno, pensieri intrusivi e chi più ne ha più ne metta, tantissime altre situazioni. Così, questi anelli antistress possono diventare alleati “sani” delle giornate più buie.

Pur essendo degli anelli antistress, e quindi finalizzati ad uno scopo preciso, quello di ridurlo o comunque imparare a gestirlo, hanno comunque altre funzionalità. Infatti, si tratta per lo più di oggetti che sembrano anche preziosi perché molto belli, ma li si può letteralmente distruggere, perché sono resistenti e realizzati proprio per il fine di contenere stati emotivi di disagio. Inoltre, insieme alla funzionalità, ci sono diverse modalità. Perché ne esistono di così tante tipologie, che non crederai ai tuoi occhi una volta conosciuti.

Anelli antistress: dove trovarli, costo, e miglior utilizzo

Ovviamente è utile chiarire che non basta indossare questi anelli antistress per combattere il malessere in questione. Possono essere dei validi alleati, questo è vero, ma ciò non significa dimenticare una volta per tutte fonte di sofferenze e sintomi di tale natura. Lo stress non va mai preso sottogamba, anche perché può comportare l’insorgere di patologie che difettano il sistema immunitario, quello cardiaco, e tanti altri. Quindi, seguire un percorso con un professionista e vivere un’esistenza sana, sono gli altri aspetti da considerare. Tutto parte dalla mente, segue il cuore, e condiziona il corpo. Psiche, anima e organismo sono uniti da un circolo vizioso, e se non ce ne si prende cura, le conseguenze sono dannose.

E’ possibile scegliere tra tantissimi modelli, quello più gettonato è chiamato “a fascia rotante.” Significa che in momenti di grosso stress, anche per rendere più potente la concentrazione, è possibile utilizzarlo roteando la fascia che sta al di sopra. Quando ci si trova in mezzo alla gente, nessuno si renderà conto del gesto, perché molto piccolo, e quindi la persona potrà reagire in maniera opportuna al contesto, senza sentirsi male.

Ll’anello può presentarsi sia con la suddetta fascia, che seguire la stessa logica ma facendo roteare un simbolo. Magari quello che più piace e mette serenità, com un gattino perché ricorda il proprio animale domestico. Si possono acquistare comodamente su Amazon, scegliendo quello in linea con i propri gusti.

Fiori, stelle, sfere, farfalle, lune, ci sono tantissimi soggetti, tutti con la stessa fascia rotante. Il costo si aggira dai 13,99 euro, ad esempio per l’anello con tante piccole sfere roteanti, fino a 20,99 euro per un intero set di 10 anelli a fascia roteante.