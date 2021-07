Anche il Principe William scriverà un libro

Anche il Principe William entra nel mondo dell’editoria, fornendo un suo personale contributo all’Earthshot Prize.

Il principe William scriverà l’introduzione di Earthshot

A poche ore dall’annuncio bomba dell’autobiografia di Harry, prevista per il 2022, e che ha già causato polemiche con la regina Elisabetta, anche il Principe William si dedicherà alla stesura di un libro.

Non si tratterà in questo caso di un’autobiografia, ma di un contributo a un tema che gli sta particolarmente a cuore: l’ambiente. Si tratta infatti di un personale contributo all’Earthshot Prize, il prestigioso riconoscimento che da quest’anno fino al 2030 verrà assegnato ogni anno a cinque persone che troveranno soluzioni innovative per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. In qualità di presidente e fondatore del premio il duca di Cambridge firmerà l’introduzione del libro Earthshot: How to Save Our Planet, l’opera-manifesto dedicata al cambiamento climatico e alla salvaguardia del nostro Pianeta.

10 anni per riparare la Terra

“La Terra è a un punto di svolta e ci troviamo di fronte a una dura scelta – scrive il principe William all’inizio del libro, pubblicato da John Murrays –. O continuiamo così com’è e danneggiamo irreparabilmente il nostro Pianeta, o facciamo affidamento al nostro potere unico di esseri umani e alla nostra continua capacità di guidare, innovare e risolvere i problemi. Le persone possono ottenere grandi cose. I prossimi dieci anni ci presentano uno dei nostri più grandi test: un decennio di azione per riparare la Terra“.

Co-prodotto da Colin Butfield, ex direttore esecutivo del Wwf, Earthshot sarà pubblicato il 30 settembre, in vista della cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, in programma a Londra il 17 ottobre. Il libro sarà pubblicato in anticipo rispetto alle memorie del fratello Harry. L’uscita del libro sarà accompagnata da un documentario della BBC sull’ambiente, prevista per il prossimo autunno 2021.