Al via il servizio di anagrafe digitale che permette ai cittadini di scaricare i certificati anagrafici online, in forma totalmente gratuita. Addio file negli uffici e marca da bollo, ma soltanto per alcune tipologie di documenti elencati dal Ministero dell’Innovazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato la piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) usandola per primo.

Anagrafe digitale: certificati online gratis per i cittadini

Per la prima volta nella storia della burocrazia in Italia, i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratis direttamente da casa. Questo grazie al servizio di anagrafe digitale disponibile attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scaricato il primo certificato digitale dalla piattaforma #ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Da domani, tutti i cittadini potranno scaricare i certificati online gratuitamente👇https://t.co/eWiEevi2G1 pic.twitter.com/n2oIoJclTT — Dipartimento per la Trasformazione Digitale (@InnovazioneGov) November 14, 2021

Per i certificati digitali non si paga il bollo e saranno quindi gratis. Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS) ed è possibile la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati.

Sono 14 i certificati scaricabili per proprio conto o per un componente della propria famiglia senza recarsi allo sportello:

Nascita

Matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Residenza AIRE

Stato civile

Stato di famiglia

Residenza in convivenza

Stato di famiglia AIRE

Stato di famiglia con rapporti di parentela

Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

Contratto di Convivenza

Ogni certificato si scarica in formato .pdf e si può ricevere anche via mail.