Poesie tristi sull’amore perduto o finito, le più malinconiche da dedicare

Scopriamo le più malinconiche poesie tristi sull’amore perduto o finito da dedicare a chi non c’è più.

Affrontare una rottura è molto difficile: per esprimere i nostri sentimenti e per lasciarsi andare alla malinconia, le poesie d’amore tristi di autori famosi sono quello che ci vuole.

Vediamo insieme le poesie tristi d’amore più belle dedicate sia ad amori lontani che ormai perduti.

Le poesie tristi che vorrai dedicare ad un amore finito

Lasciati ispirare dalle parole di queste poesie famose, per un amore finito, quelle d’autore e quelle più malinconiche.

Poesie più famose

Scopriamo le più belle poesie d’amore famose da dedicare a un partner ormai lontano, a un amore finito o perduto che continua a tormentare l’anima.

E’ una curiosa creatura il passato

Ed a guardarlo in viso

Si può approdare all’estasi

O alla disperazione .

Se qualcuno l’incontra disarmato,

Presto, gli grido, fuggi!

Quelle sue munizioni arrugginite

Possono ancora uccidere!

Il Passato di Emily Dickinson

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso.

Non togliermi la rosa,

la lancia che sgrani,

l’acqua che d’improvviso

scoppia nella tua gioia,

la repentina onda

d’argento che ti nasce.

Dura è la mia lotta e torno

con gli occhi stanchi,

a volte, d’aver visto

la terra che non cambia,

ma entrando il tuo sorriso

sale al cielo cercandomi

ed apre per me tutte

le porte della vita.

Amor mio, nell’ora

più oscura sgrana

il tuo sorriso, e se d’improvviso

vedi che il mio sangue macchia

le pietre della strada,

ridi, perché il tuo riso

sarà per le mie mani

come una spada fresca.

Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora.

Riditela della notte,

del giorno, della luna,

riditela delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei.

Il tuo sorriso di Pablo Neruda

si soffermano nei miei

come una casta stella del cielo

in un oscuro flutto.

Mi hai guardato a lungo

come si saggia un bimbo con lo sguardo,

mi hai detto poi, con gentilezza:

ti voglio bene, perché sei tanto triste

Io ti chiesi di Hermann Hesse

sei la mia carne che brucia

come la nuda carne delle notti d’estate

sei la mia patria

tu, coi riflessi verdi dei tuoi occhi

tu, alta e vittoriosa

sei la mia nostalgia

di saperti inaccessibile

nel momento stesso

in cui ti afferro

Sei la mia schiavitù sei la mia libertà di Nazim Hikmet

è la mia nostalgia

cresciuta sul ramo inaccessibile

è la mia sete

tirata su dal pozzo dei miei sogni

è il disegno

tracciato su un raggio di sole

ciò che ho scritto di noi è tutta verità

è la tua grazia

cesta colma di frutti rovesciata sull’erba

è la tua assenza

quando divento l’ultima luce all’ultimo angolo della via

è la mia gelosia

quando corro di notte fra i treni con gli occhi bendati

è la mia felicità

fiume soleggiato che irrompe sulle dighe

ciò che ho scritto di noi è tutta una bugia

ciò che ho scritto di noi è tutta verità.

Ciò che ho scritto di noi di Nazim Hikmet

Poesie d’autore tristi

Ecco alcune poesie tristi sulla vita e alcune frasi depresse da dedicare a un amore perduto. Ricordate che per superare davvero il dolore bisogna viverlo, solo accettando la sofferenza si può essere liberi di ricominciare ad amare.

Se leggi questi versi,

dimentica la mano che li scrisse:

t’amo a tal punto

che non vorrei restar

nei tuoi dolci pensieri,

se il pensare a me

ti facesse soffrire.

All’amata di William Shakespeare

È ciò che noi sappiamo dell’amore;

E può bastare che il suo peso sia

Uguale al solco che lascia nel cuore.

Che sia l’amore tutto ciò che esiste di Emily Dickinson

senza chiederti nulla, per timore

che non sia vero

che tu vivi e mi ami.

E sto abbracciato a te

senza guardare e senza toccarti.

Non debba mai scoprire

con domande, con carezze,

quella solitudine immensa

d’amarti solo io.

Pedro Salinas

la lampada è spenta,

e stendo pian piano le mie mani

per afferrare le tue,

e lentamente spingo la mia fervente bocca

verso di te e bacio me fino a stancarmi e ferirmi

– e all’improvviso son sveglio,

ed intorno a me la fredda notte tace,

luccica nella finestra una limpida stella –

o tu, dove sono i tuoi capelli biondi,

dov’è la tua dolce bocca?

Ora bevo in ogni piacere la sofferenza

e veleno in ogni vino;

mai avrei immaginato che fosse tanto amaro

essere solo

essere solo e senza di te!

Federico Garcia Lorca

Lo scorrere del tempo ti aiuterà:

altri sguardi, altri sorrisi

desteranno un sussulto nel tuo cuore.

Un altro sole ti scalderà.

Altre piogge, altre lacrime bagneranno il tuo volto.

Altre brezze si confonderanno

con i tuoi sospiri

ed io non sarò più per te che un nome, un’ombra.

O forse un giorno,

quando cercando te stessa

avrai ancora affondato le mani nella vita,

quando sarai finalmente convinta

che chi sei è dentro di te,

non fuori, non nei corpi più belli,

non nei paesaggi profumi sapori più splendidi,

ma dentro di te,

forse allora mi ricorderai

e saprai che ciò che vedesti specchiato nei miei occhi

fu quel luogo recondito.

Ciò che svelammo un attimo insieme

fu noi stessi.

E fu il sussulto più dolce, più vero.

Allan Riger-Brown

Poesie d’amore finito

Ed ecco infine una ricca selezione di poesie d’amore finito da cui trarre ispirazione. In queste parole sicuramente ritroverai il tuo stato d’animo attuale e non potranno che essere una coccola per te e l’uragano di emozioni che stai attraversando!

Languidi raggi

le immagini di te

ed il pensiero che a te sempre mi lega,

mentre una nuova vita

scorre ormai intorno a me

ma i tuoi sorrisi

ed il tuo lontano sole,

nei giardini della tua terra

ovunque mi circondano.

non trova pace,

è un mare agitato.

Onde di dolore, amarezza,

delusione, tristezza

la devastano.

Nulla riesce a calmarla

per aver perduto

l’altra metà di sé.

per tutti i miei giorni devo portare

nella mia nostalgia la tua immagine.

son proprio tuo.

Non posso più essere contento di Garcia Lorca

scorta per avventura tra le petraie d’un greto,

esiguo specchio in cui guardi un’ellera i suoi corimbi;

e su tutto l’abbraccio di un bianco cielo quieto.

Codesto è il mio ricordo; non saprei dire, o lontano,

se dal tuo volto s’esprime libera un’anima ingenua,

o vero tu sei dei raminghi che il male del mondo estenua

e recano il loro soffrire con sé come un talismano.

Ma questo posso dirti, che la tua pensata effigie

sommerge i crucci estrosi in un’ondata di calma,

e che il tuo aspetto si insinua nella mia memoria grigia

schietto come la cima di una giovinetta palma…

Ripenso il tuo sorriso di Eugenio Montale

T’amai, dunque, t’amai, e t’amo ancor

di un amore che non si può concepire

che da me solo. E’ poco prezzo,

o mio angelo, la morte per chi

ha potuto udir che tu l’ami,

e sentirsi scorrere in tutta

l’anima la voluttà del tuo bacio,

e pianger teco – io sto col piè

nella fossa; eppure tu anche

in questo frangente ritorni,

come solevi, davanti a questi occhi

che morendo si fissano in te,

in te che sacra risplendi

di tutta la tua bellezza…

Io muoio… pieno di te,

e certo del tuo pianto…

Ugo Foscolo

amore mio, se muori e io non muoio,

non concediamo ulteriore spazio al dolore:

non c’è immensità che valga quanto abbiamo vissuto

Polvere nel frumento, sabbia tra le sabbie,

il tempo, l’acqua errante, il vento vago,

ci ha trasportato come grano navigante.

Avremmo potuto non incontrarci nel tempo.

Questa prateria in cui ci siamo trovati,

oh piccolo infinito! la rendiamo.

Ma questo amore, amore, non è finito,

e così come non ebbe nascita,

non ha morte, è come un lungo fiume,

cambia solo di terra e labbra.

Amore mio, se muoio e tu non muori di Pablo Neruda

Poesie malinconiche

Ecco alcune poesie sulla malinconia da dedicare o da leggere per vivere pienamente l’emozione del dolore, un passo indispensabile per superare la ferita dell’abbandono.

Le poesie malinconiche possono farci fare un tuffo nel passato, ecco perché è importante prendersi un momento per leggerle con cura e lasciarsi travolgere dalle proprie emozioni.