Amici, è già finita tra Cosmary e Nunzio? L’indizio social non mente e i fan sono furiosi

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono sempre mostrati innamorati, ma stando a un indizio social,la storia potrebbe essere finita

Nunzio e Cosmary si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici, il reality condotto da Maria De Filippi, nella passata edizione. Tuttavia si sono innamorati solo una volta finito il programma. All’interno della scuola infatti Cosmary aveva iniziato una relazione con il cantante Alex, terminata poco dopo la fine del talent show.

I due, dopo diversi rumors sulla loro unione, sono usciti allo scoperto lo scorso settembre e sui social si sono sempre mostrati molto innamorati, condividendo foto insieme di attimi di vita quotidiana o di vacanze. Nonostante il grande riservo sulla loro vita privata, sui social sarebbero arrivate molte segnalazioni da fan che hanno notato il loro allontanamento e a darne conferma sarebbe stato proprio una storia Instagram postata da Nunzio.

Nunzio e Cosmary, storia d’amore al capolinea? Spunta l’indizio social

Già a settembre dello scorso anno, era stato il ballerino di latino americano a confermare la relazione con Cosmary, scrivendo sulla sua pagina Instagram: “Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo.” I due sono usciti poco dopo allo scoperto, ammettendo di essersi innamorati a riflettori spenti, dopo che entrambi hanno terminato il loro percorso nel talent.

A dare conferma della presunta crisi è stato lo stesso Nunzio, pubblicando una storia Instagram “Il mio unico errore è stato amarti al punto tale da annullare me stesso”. Il ballerino non ha confermato che il messaggio fosse rivolto a Cosmary, ma è difficile credere che simili parole non si riferiscano ad una storia d’amore finita male. Dal canto suo, la ballerina non ha né confermato né smentito le voci di crisi.

Osservando i loro profili social, non è difficile intuire che ci sia una crisi fra i due, anche perché nelle ultime settimane non hanno postato alcun contenuto di coppia. I ballerini invece, erano soliti condividere spesso i loro attimi insieme, e per i tanti fan che li seguono, la loro scomparsa dai social rappresenterebbe un altro indica la loro definitiva rottura. E’ chiaro che si tratta di un semplice rumors e i due ex allievi di Amici non si sono ancora espressi al riguardo. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire se la love story tra Nunzio e Cosmary sia giunta al capolinea.