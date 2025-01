Amici, i vincitori di tutte le edizioni: tutti i trionfi dal 2001 al 2024

Noto semplicemente come Amici, Amici di Maria De Filippi è nato nel 2001 e, fino al 2003, portava il nome di Saranno Famosi (nome che venne cambiato per motivi di diritti d’autore degli ominimi film e serie TV). Talent show tra i più amati è, per l’appunto, ideato e condotto da Maria De Filippi. Ogni anno, da allora, la scuola ha dato ampio spazio a talenti come cantanti, ballerini e attori (con variazioni durante alcune edizioni).

I concorrenti, quindi, durante l’anno seguono le lezioni con gli insegnanti, mentre vengono ripresi dalle telecamere. Dal 2001, Amici rappresenta un palcoscenico di talenti, ma anche un luogo in cui i ragazzi sognano e hanno la possibilità di emergere. Tante sono state le storie di determinazione, passione e crescita. Scopriamo insieme i vincitori di tutte le edizioni di Amici, tutti i trionfi dal 2001 al 2024.

Tutti i concorrenti di Amici di tutte le edizioni: i vincitori negli anni e gli ex-concorrenti famosi

Amici di Maria De Filippi regala tante sorprese ed emozioni al pubblico televisivo. I vincitori di alcune edizioni si sono affermati nel panorama musicale nazionale. Sono passati tanti anni da quando il cantante Dennis Fantina fu incoronato vincitore della prima edizione del fortunato programma. Ecco tutti i concorrenti di Amici di tutte le edizioni o, meglio, i vincitori negli anni e gli ex-concorrenti famosi.

Dennis Fantina : cantante della prima edizione 2001-2002, vinse la prima edizione del programma Saranno Famosi. Ha avuto un contratto di un anno con le reti Mediaset . Nel 2004, viene preso nel team di Radio Italia e Video Italia , con il programma Funky e Duck in Radio . Nel 2006, ha partecipato allo show televisivo Notti sul Ghiaccio , condotto da Milly Carlucci , dove si è classificato al secondo posto.

Ma chi ha vinto Amici negli ultimi 10 anni e più? Tra i vincitori di Amici, cantanti e ballerini, ci sono poi stati:

Denny Lodi : ballerino della decima edizione 2010-2011.

: ballerino della decima edizione 2010-2011. Virginio : cantante della decima edizione 2010-2011.

: cantante della decima edizione 2010-2011. Giuseppe Giofré : ballerino della undicesima edizione 2011-2012.

: ballerino della undicesima edizione 2011-2012. Gerardo Pulli : cantante della undicesima edizione 2011-2012.

: cantante della undicesima edizione 2011-2012. Moreno : cantante della dodicesima edizione 2012-2013.

: cantante della dodicesima edizione 2012-2013. Deborah Iurato : cantante della tredicesima edizione 2013-2014.

: cantante della tredicesima edizione 2013-2014. The Kolors : band della quattordicesima edizione 2014-2015.

: band della quattordicesima edizione 2014-2015. Sergio Sylvestre : cantante della quindicesima edizione 2015-2016.

: cantante della quindicesima edizione 2015-2016. Andreas Muller : ballerino della sedicesima edizione 2016-2017.

: ballerino della sedicesima edizione 2016-2017. Irama : cantante della diciassettesima edizione 2017-2018.

: cantante della diciassettesima edizione 2017-2018. Alberto Urso : cantante della diciottesima edizione 2018-2019.

: cantante della diciottesima edizione 2018-2019. Gaia Gozzi : cantante della diciannovesima edizione 2019-2020.

: cantante della diciannovesima edizione 2019-2020. Giulia Stabile : ballerina della ventesima edizione 2020-2021.

: ballerina della ventesima edizione 2020-2021. Luigi Strangis : cantante della ventunesima edizione 2021-2022.

: cantante della ventunesima edizione 2021-2022. Mattia Zenzola : ballerino della ventiduesima edizione 2022-2023.

: ballerino della ventiduesima edizione 2022-2023. Sarah Toscano: cantante della ventitreesima edizione 2023-2024.

E voi li ricordavate?