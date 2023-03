La classifica 2023 dei migliori rossetti secondo Altroconsumo

Non solo il prodotto cosmetico più amato di sempre, ma molto oltre. Emblema della bellezza ed eloquente strumento di seduzione sin dai tempi dell’antica Mesopotamia, il rossetto ha assunto nel corso delle epoche diversi significati divenendo addirittura simbolo per eccellenza della lotta all’emancipazione femminile.

Tutt’oggi il rossetto sembra non aver affatto mutato i propri superpoteri, tanto che si sa: non vi è malumore che non possa essere curato sfoggiando un trucco labbra impeccabile secondo le tendenze. Ma siamo davvero sicuri che non vi siano rischi?

Quali rossetti indossare a cuor leggero secondo le ultime ricerche

Essendo i rossetti per definizione cosmetici destinati a vestire le labbra va da sé come, durante il corso della propria vita, chi ama particolarmente indossarli tenda inevitabilmente ad ingerirne in grosse quantità seppur poco alla volta. Proprio per questo risulta doveroso prestare attenzione agli ingredienti che ne compongono la formulazione, e pare che Altroconsumo abbia fatto il “lavoro sporco” per noi.

Secondo quando ne è emerso sono stati portati in laboratorio circa 14 differenti rossetti, selezionati tra quelli in commercio, al fine di poterne verificare la purezza degli ingredienti, così come l’eventuale presenza di elementi dannosi per la salute al loro interno: molti di questi mostravano purtroppo tracce di metalli pesanti – quali piombo, cadmio, arsenico, mercurio – il cui impiego è severamente vietato dalla legge in quanto potenzialmente tossici per il sistema riproduttivo, altri invece hanno passato l’esame a pieni voti. Quali? Te lo sveliamo subito.

Chanel Rouge Allure Velvet Extreme

Foto Pinterest | Temptalia

Al vertice della classifica stilata a seguito dell’indagine troviamo Chanel Rouge Allure Velvet Extreme, un rossetto dalla finitura vellutata ma luminosa al tempo stesso: ad effetto “seconda pelle” questo regala grande comfort alle labbra grazie agli estratti di olio di jojoba e burro di karité, mostrando un colore intenso a lungo.

Dior Rouge Couleur Couture

Foto Instagram @diorbeauty

Subito di seguito ecco poi Dior Rouge Couleur Couture, la cui formula si distingue per una intensa azione idratante accompagnata da estrema brillantezza nel finish. Semplice da stendere, garantisce un risultato pieno e luminoso.