Altro che candele o mix bicarbonato: questo è il trucco più potente per sbiancare le fughe delle mattonelle

Il fatto di avere fughe sporche o annerite non riguarda in alcun modo l’attenzione che mettiamo nella pulizia e la scelta dei prodotti. È un problema quasi fisiologico, è infatti a causa della composizione stessa delle fughe che qui viene a crearsi accumulo di sporcizia. Queste sostanze cementizie sono infatti formate da materiali porosi, che per natura tendono a trattenere i liquidi e a formare di conseguenza delle macchi scure.

La soluzione più semplice e meno faticosa è quella di utilizzare sbiancanti aggressivi per pulire le fughe, o passare tra una mattonella e l’altra un pennello pensato proprio per sbiancare le fughe senza sforzo. Tuttavia, nel primo caso si rischia a lungo andare di rovinare le mattonelle e le piastrelle, mentre nel secondo caso si tratta di un mero rimedio estetico che pur agendo sulla macchia non elimina lo sporco.

Come sbiancare le fughe tra le mattonelle con metodi naturali

Periodicamente le fughe tra le mattonelle hanno bisogno di essere sbiancate, così da eliminare l’antiestetica striscia nera derivata dall’accumularsi di polvere e sporcizia. Se si vuole evitare di agire utilizzando prodotti chimici, così da evitare di rovinare anche il mattonato circostanze, si possono utilizzare numerosi prodotti naturali.

Il trucco della candela bianca è ormai molto diffuso, tuttavia può essere applicato solo quando le fughe sono già pulite, la cera fungerà infatti da isolante per evitare la formazione di sporco. Discorso simile lo si può fare anche con i vari preparati a base di bicarbonato, la soluzione ideale per numerose problematiche relative alle faccende domestiche.

Tuttavia, esiste un rimedio ancora più efficace per eliminare lo sporco sedimentato tra le fughe, senza andare a rovinare le mattonelle circostanti e sopratutto, senza dover reperire troppi ingredienti per comporre il mix. Basterà infatti del comune sapone giallo, estremamente versatile nell’ambito della pulizia della casa. Questo è infatti perfetto anche per far tornare a splendere le ceramiche del bagno, di conseguenza utilizzando tra le fughe non si correrà alcun rischio di rovinare il pavimento.

Dal panetto di sapone andrà prelevato qualche pezzo da far sciogliere in mezzo litro d’acqua, una volta che il composto è omogeneo basterà versare la miscela ottenuta direttamente sulle fughe dei pavimenti per poi strofinare con uno spazzolino. Il tutto andrà risciacquato e asciugato: il risultato sarà impeccabile. A questo punto si potrebbe pensare di utilizzare il trucco della candela, così da prolungare quanto più possibile la pulizia delle fughe.