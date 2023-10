Altro che bircabonato: per sbiancare i denti basta la buccia di questo frutto goloso. Risultati eccezionali

Cos’è lo sbiancamento dentale naturale e come funziona: una guida completa ai metodi sbiancanti senza prodotti chimici per un sorriso luminoso e sano.

Un sorriso è l’identità di una persona. Ci dà fiducia e nessuno vuole sembrar poco attraente quando sorride. Tuttavia, molti di noi esitano a sorridere a causa del colore dei nostri denti. Lo sbiancamento dei denti o quell’antiestetica l’ombra gialla sui denti provoca preoccupazione.

Per prevenire questo problema occorre avere sempre cura della propria igiene orale e pulire i denti usando il filo interdentale ogni giorno. Un’ottima soluzione è anche ed evitare cibi e bevande come vino rosso e caffè che possono macchiare lo smalto dei denti. Nonostante i migliori sforzi, tuttavia, invecchiando, i denti iniziano a sembrare un po’ grigi e meno luminosi, e questo spesso può essere semplicemente una questione di usura, poiché lo smalto si consuma e diventa più sottile, o forse una tendenza genetica ad avere denti non così bianchi. Tuttavia non c’è da preoccuparsi, esistono vari metodi naturali per avere i denti il ​​più possibile puliti e di un bianco abbagliante.

Il potere sbiancante della buccia di banana

Si è sempre pensato che, tra i metodi naturali, il bicarbonato fosse l’unico alleato per un sorriso luminoso, ma un’altro metodo ha attirato l’attenzione per sbiancare i denti: l’utilizzo delle bucce di banana.

La buccia di banana può essere utilizzata come mezzo efficace e perfettamente naturale per rendere i denti più bianchi. Nella buccia di banana sono presenti infatti minerali, come potassio, magnesio e manganese, che vengono assorbiti nello smalto rendendolo più bianco.

Il primo passo è scegliere la banana giusta. La chiave è selezionare un frutto maturo , in modo da massimizzare il livello di minerali presenti, senza che inizi a diventare nera.

Poi basterà staccare la buccia dalla parte inferiore della banana verso l'alto, mantenendo intatta la maggior parte possibile della polpa fibrosa. Prendere la buccia di banana e strofinare l'interno contro la superficie dei denti superiori e inferiori, finché non saranno completamente ricoperti di pasta di banana.

Una volta completata l'operazione, si deve lasciare in posa la pasta sui denti affinché i minerali possano agire per circa 10 minuti.

Dopo aver atteso dieci minuti, si potrà prendere uno spazzolino asciutto per spazzolare la pasta sulla superficie dei denti, utilizzando piccoli movimenti circolari per distribuirla su ogni parte dello smalto. Fatto ciò, con un po' di dentifricio, si procede a sciacquare la banana dai denti.

Per dei risultati ottimali si può incorporare questo trattamento nella routine notturna prima di andare a dormire. In appena una settimana, si noteranno già i primi miglioramenti per mantenere un sorriso splendente.