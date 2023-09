Altro che al forno: la zucca grigliata è il contorno leggero e sfizioso da non farsi mancare a tavola in autunno

L’autunno è la stagione della zucca. Versatile e perfetta da cucinare in tanti modi: prova la zucca grigliata.

La zucca è un ortaggio che nella stagione autunnale farà il ritorno sulle nostre tavole. Oltre ad essere molto gustosa, fa anche bene: è ricca di antiossidanti, che abbassano il rischio di malattie croniche, come cancro e malattie cardiovascolari. Contiene anche vitamine come vitamina A, vitamina C, vitamina E e folati, che potenziano il sistema immunitario. Inoltre, favorisce la salute degli occhi e una buona vista. Infine, fa bene anche alla pelle.

Oltre a tutto questo, la zucca è anche molto versatile. Si può cucinare in tantissimi modi e si sposa con molti altri ingredienti. Si può mangiare da sola, nel riso o nella pasta, frullata. Cotta al forno è un must ma c’è una ricetta imperdibile e da provare durante la stagione che sta arrivando.

La zucca grigliata: il contorno leggero e sfizioso perfetto per l’autunno

Un modo insolito di cucinare questo ortaggio è la zucca grigliata. Viene tagliata a fette e poi grigliata sulla bistecchiera, condendola con aromi, olio e aceto. Per chi ama il piccante, si può aggiungere del peperoncino piccante. Si può servire come antipasto, ad esempio con un tagliere di salumi e formaggi. Oppure si può accompagnare ad altre verdure: melanzane, zucchine, patate e peperoni arrostiti.

Gli ingredienti per preparare la zucca grigliata sono:

300 g di zucca

1 spicchio di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Rosmarino q.b.

Origano q.b.

Peperoncino q.b. (facoltativo)

Aceto q.b. (facoltativo)

Procedimento:

Pulire la zucca e tagliarla a fette sottili di circa 3 millimetri. Eliminare la buccia esterna e i semi. Preriscaldare una bistecchiera sul fuoco in modo che si riscaldi bene. Quando è ben calda, adagiare le fette di zucca e grigliate per circa 5 minuti, per farla ammorbidire. Intanto salarla leggermente. Durante la cottura girare le fette. Preparare l’emulsione per condire la zucca grigliata versando olio d’oliva in una ciotola, aglio schiacciato e tritato, rosmarino, origano e peperoncino. A piacere si può aggiungere aceto di vino o aceto balsamico. Quando la zucca grigliata è pronta, adagiarla su un piatto e bagnarla man mano con l’emulsione preparata. Conservare in frigorifero coperta da pellicola trasparente per almeno un’ora.

La zucca grigliata si può anche preparare in anticipo e sarà ancora più buona perché avrà assorbito ancora di più tutti gli odori e aromi dell’emulsione. Inoltre, si può conservare in frigorifero per diversi giorni. È il modo perfetto e meno banale per gustare questo ortaggio perfetto per l’autunno.