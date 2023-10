Altro che aiutare a dimagrire: questi alimenti fanno anche male, ma non l’avresti mai detto!

Alcuni alimenti che si considerano dietetici, in realtà possono fare anche male alla salute e far ingrassare.

Quando si tratta di dieta, ci sono molti alimenti che fanno bene, e molti altri che andrebbero evitati. Spesso, però, alcuni cibi sono considerati sani e dietetici, quando in realtà possono fare anche male alla salute e impedire il mantenimento del peso corporeo o la perdita di grasso. Non tutti gli alimenti salutari sono efficaci nella perdita di peso, anzi, alcuni possono avere effetti opposti, se vengono consumati in eccesso.

Ecco i 7 alimenti che, nonostante vengano considerati sani e dietetici, possono fare male se consumati in modo eccessivo o inappropriato.

7 alimenti che fanno anche male: nemici della dieta

Succhi di frutta

I succhi di frutta sembrano essere un ottimo modo per consumare frutta durante il giorno, in modo salutare e veloce. Spesso però questi alimenti contengono una grande quantità di zuccheri aggiunti. Quindi, bere troppi succhi di frutta può essere controproducente, comportando un’eccessivo apporto calorico. È preferibile consumare frutta fresca o bere succhi senza zuccheri aggiunti.

Cereali e barrette

I cereali integrali o le barrette energetiche sono una buona scelta, ma anche questi alimenti possono contenere zuccheri raffinati e grassi saturi. Un consumo eccessivo comporta un apporto calorico elevato, nemico della dieta.

La soia

La soia è un alimento ricco di proteine vegetali, però alcuni studi evidenziano come il consumo eccessivo di soia comporti degli squilibri ormonali che possono portare ad ingrassare. È importante consumare soia con moderazione.

Frullati

I frullati sono delle bevande ricche di nutrienti, ma c’è da considerare il quantitativo: infatti un frullato energetico equivale a 4 porzioni di frutta, con i suoi zuccheri.

Gomme e caramelle senza zucchero

Le gomme e le caramelle senza zucchero sono piene di dolcificanti artificiali ed edulcoranti. Nonostante sembrino una scelta a basso contenuto calorico, in realtà questi elementi sono tossici nel lungo periodo.

Frutta candita e disidratata

La frutta candita e disidratata viene vista come uno spuntino energetico, ma sano. In realtà, il processo di essiccazione determina un aumento significativo della quantità di zuccheri. La scelta migliore rimane la frutta fresca o secca.

Cibi light e senza grassi

Tutti quei cibi con la dicitura light e senza grassi, in realtà per dare loro sapore vengono aggiunti zuccheri, sale e additivi vari. Si stima che il 10% degli alimenti dietetici contenga le stesse calorie, se non di più, dei cibi normali.

Anche se consideriamo dietetici determinati alimenti, bisogna sempre consumarli con moderazione e consapevolezza. Molti alimenti possono sembrare perfetti per perdere peso, ma in realtà possono fare anche male, compromettendo i nostri sforzi.