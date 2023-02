Alternative al fondotinta: come truccarsi ottenendo gli stessi risultati

Nessuna legge scritta vieta che si possa riscuotere un -più che- discreto successo realizzando una base viso pur escludendo il fondotinta dalla propria make-up routine. Le tendenze trucco vigenti prediligono texture sempre più sottili e luminose per i prodotti ad essa destinati e, ben poco casualmente, è proprio a quest’obiettivo che intendiamo suggerirti alcune valide alternative al fondotinta da provare immediatamente.

3 modi efficaci per ottenere l’incarnato flawless dei tuoi sogni senza fondotinta

Foto Instagram @shiseido

È doveroso ammettere come le recenti formule dei fondotinta in commercio rispecchino l’intento di cui accennato poco sopra, eppure esistono svariati metodi perfettamente in grado di bypassare il passaggio:

Base viso perfezionata e luminosa con il correttore

A che serve il fondotinta quando il solo correttore può rivelarsi un vero asso nella manica se si tratta di mettere a punto una base radiosa e perfezionata? Unica regola: selezionare una tonalità che si avvicini al più possibile al proprio tono di pelle sarà letteralmente essenziale per raggiungere efficacemente lo scopo.

La tattica è quella di applicarne una minima quantità in zone del tutto strategiche, quali ovviamente il contorno occhi e dove vi siano eventuali rossori ed imperfezioni, e sfumare il tutto scrupolosamente tramite pennello oppure apposita spugnetta. Si dovrà procedere poi a fissare le aree corrette con della cipria leggera e ad ultimare il make-up con terra, blush ed illuminante.

Fondotinta o BBCream?

Laddove non si voglia totalmente rinunciare all’azione uniformante del fondotinta, ma se ne detesti la sensazione a contatto con il viso si può optare per l’utilizzo di una BBCream: di che si tratta? Nient’altro che di una crema, appunto, contenente del pigmento e che quindi dona un colorito appena percepibile all’incarnato senza per questo appesantirlo.

Quelle di ultima generazione si mostrano più che mai impalpabili al tatto, caratterizzate da una texture ad effetto seconda pelle. Il metodo di applicazione, poi, è più semplice che mai: si può stendere sul volto come una normale crema, oppure decidere di aiutarsi tramite una spugnetta umida. Un’alternativa a questa davvero ingegnosa potrebbe essere quella di crearne una miscelando alla propria crema idratante qualche goccia dell’usuale fondotinta, in modo da smaltirlo ed ottenere al contempo il risultato sperato.

Uniforma ed opacizza in un solo colpo con della cipria compatta colorata

Qualora, infine, si necessiti al contempo di opacizzare la soluzione ideale potrebbe essere ricorrere ad una cipria leggera, compatta e colorata. Spolverata sul viso per mezzo di un pennello a setole fitte garantirà una coprenza più che soddisfacente, correggendo l’incarnato dove necessario e restituendo ad esso una finitura matte.