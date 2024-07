All’estero con un neonato, cose da sapere prima di partire

Viaggiare con un neonato è sicuramente impegnativo, per andare all’estero ci sono una serie di suggerimenti da seguire.

Nel manuale per neogenitori ci sono sicuramente una serie di suggerimenti per viaggiare all’estero con i neonati, oltre a tutto quello che si deve portare con se quando si parte, per rispondere alle esigenze del piccolino, ci sono anche una serie di documenti fondamentali per viaggiare e tanto altro. Proprio per questo è bene conoscere ogni cosa prima di affrontare un viaggio.

Ad esempio se si sceglie un albergo che ha una piscina bisogna sapere cosa serve a un neonato per fare il bagno, ma poi è importante sapere per ogni tipologia di viaggio quali sono le cose di cui avrà bisogno il piccolino.

Viaggiare all’estero con un neonato, cosa si deve sapere

Come prima cosa quando si sceglie di andare all’estero con un neonato bisogna portare con se una serie di documenti, mentre in Italia serve solo la carta d’identità, se si sceglie un paese dell’Unione Europea servirà quella valida per l’espatrio e se si sceglie paesi al di fuori della comunità europea servirà un passaporto. Fatto il check dei documenti, si dovrà capire come si viaggerà, a seconda del mezzo di trasporto scelto, cambiano le necessità del piccolino.

Viaggiare in automobile , è importantissimo il sediolino o l’ovetto adeguato dove andrete a posizionare il piccolino.

, è importantissimo il sediolino o l’ovetto adeguato dove andrete a posizionare il piccolino. Viaggiare in treno , qui non ci sono limiti di bagaglio per cui si potrà portare il proprio bambino con il carrozzino, con l’ovetto o in braccio.

, qui non ci sono limiti di bagaglio per cui si potrà portare il proprio bambino con il carrozzino, con l’ovetto o in braccio. Viaggiare in aereo, in questo caso il piccolino viaggerà con voi, i bagni sono dotati di fasciatoi e il passeggino potrà essere imbarcato come bagaglio.

Indipendentemente dalla tipologia di mezzo scelto, sarà importante preparare una borsa da portare con se che abbia dentro tutta una serie di cose necessarie per un neonato quando si viaggia:

pannolini e salviettine intime

fasciatoio portatile da utilizzare in caso di necessità

latte se non si allatta

biberon con l’acqua

uno o due cambi

una felpa da usare in caso di aria condizionata

una copertina

ciuccio se lo usa

scalda biberon da viaggio

sonaglino o gioco preferito

E’ importantissimo avere tutto con se in caso di necessità per evitare spiacevoli imprevisti e riuscire a far stare il bambino il più sereno possibile anche se è lontano dalla sua confort zone. Se si è fortunati il piccolino dormirà quasi per tutto il viaggio, fatta eccezione per le sveglie per le pappe.