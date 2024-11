Allattamento e alimentazione: cosa mangiare e quali alimenti evitare

L’allattamento è un’esperienza emozionante per le mamme e oltre a questo aspetto porta dei grandissimi benefici al bambino. Qual è la dieta ideale da seguire durante l’allattamento al seno? Ecco cosa dicono gli esperti!

Mangiare sano è importante sempre, sia durante l’intera gravidanza che durante il periodo dell’allattamento, ossia quando il corpo della mamma ha bisogno di maggiore energia. Una dieta nutriente ed equilibrata in gravidanza e durante l’allattamento aiuta quindi la madre a mantenersi in salute e a prendersi cura del suo bambino.

Cosa mangiare durante l’allattamento? L’alimentazione della mamma influisce sull’allattamento al seno, ma quali sono i cibi da prediligere e quali da evitare?

Vediamo quali sono i principali errori delle mamme e i consigli utili per mantenere un’alimentazione corretta ed equilibrata, evitando alcuni tipi di cibi e prediligendone altri.

L’alimentazione durante l’allattamento secondo i consigli dell’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che il latte materno è l’alimento perfetto e da preferire per nutrire il neonato.

Per dare sostegno alle madri in modo da mantenere delle condizioni di allattamento ottimali, l’OMS ha fornito alcuni consigli anche riguardo all’alimentazione da seguire dove il primo riguarda l’assunzione di ferro e acido folico tramite alimenti quali frutta secca, broccoli, spinaci e lattuga, oppure tramite integratori alimentari, per almeno tre mesi dopo il parto.

Le credenze che il neonato possa infastidirsi dal sapore del latte quando la mamma assume cibi con un gusto particolare quali ad esempio aglio o asparagi sono da sfatare.

Il Ministero della Salute segnala infatti che il bambino conosce l’odore e il sapore degli alimenti che la mamma assumeva nell’ultimo trimestre di gravidanza e per lui non sarà un problema ritrovarli nel latte materno.

Oltre a capire cosa mangiare durante l’allattamento, è fondamentale sapere quali sono i cibi da evitare. LE sostanze che andrebbero evitate quando si allatta perché nocive per il bambino:

Caffeina : contenuta in caffè, the e bevande come la Coca Cola

: contenuta in caffè, the e bevande come la Coca Cola Alcolici: da evitare soprattutto nel primo mese dopo il parto

È consigliabile anche evitare alimenti potenzialmente allergizzanti quali:

arachidi

cioccolata

molluschi

crostacei

fragole

formaggi fermentati

Ed evitare anche quelli particolarmente piccanti quali:

peperoncino

pepe

curry

noce moscata

Se ti stai domandando come aumentare la produzione di latte con l’alimentazione potresti bere tisane ai semi di finocchio o di anice oppure assumere degli integratori sotto consiglio del medico a base di cardo marinano o fieno greco.

Nonostante ciò, però, devi sapere che non esistono dati scientifici chiari riguardo gli alimenti che aumentano la produzione di latte!

Ad oggi l’unica certezza che si ha è quella di seguire un’alimentazione sana e corretta e soprattutto bere la giusta quantità di acqua al giorno.

Ricordiamo comunque che attaccare frequentemente il neonato al seno per stimolarlo è il modo migliore per aumentare la produzione del latte materno.