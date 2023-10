Allarme aspirina: svelato quando non si può usare e le interazioni proibite | Da leggere prima dell’uso

L’aspirina è usata per alleviare mal di testa, febbre, dolori muscolari. Ma ci sono dei casi in cui non può essere usata. Ecco quando.

Quando si hanno mal di testa, febbre, dolori muscolari, dolori mestruali o mal di denti, si ricorre quasi sicuramente all’aspirina. In effetti questo farmaco è indicato per trattare questi disturbi. Ma ci sono casi in cui invece non si deve usare: prima di tutto quando si è allergici all’aspirina e a qualsiasi altro antidolorifico o farmaco che riduca la febbre. In secondo luogo si dovrebbe evitare di usarla quando ci sono altre condizioni mediche in corso. Ecco dunque quando starne alla larga.

Quando non si deve usare l’aspirina

Prima di assumere l’aspirina, è necessario leggere con attenzione il foglietto illustrativo per scoprire quando non va presa.

Ci sono infatti delle condizioni mediche che sono incompatibili con l’assunzione di questo farmaco. Ad esempio, i pazienti con 60 anni o più e i pazienti con una storia di problemi gastrointestinali che assumono qualsiasi FANS, inclusa l’aspirina, sono maggiormente esposti al rischio di soffrire di patologie gastrointestinali gravi come sanguinamento dello stomaco e ulcere.

Non solo, ma si è visto che l’aspirina e gli altri FANS possano provocare un aumento della pressione sanguigna. Inoltre, dato che l’aspirina e gli altri FANS vengono metabolizzati nel fegato, questi possono comportare dei rischi per i pazienti con problemi epatici. Dovrebbero evitare di prendere questa compressa anche coloro che hanno problemi a livello dei reni dato che può provocare malattie renali croniche (sindrome nefritica, ridotta filtrazione glomerulare e insufficienza renale cronica).

Infine, anche i pazienti che soffrono di asma dovrebbero stare alla larga dall’aspirina e dai FANS, dato che potrebbero vedere aggravarsi la propria condizione. Per i pazienti che hanno problemi di cuore e che seguono una terapia con aspirina, è consigliabile evitare di prendere l’ibuprofene dato che questo può ridurre i benefici cardioprotettivi dell’aspirina. E per tutti coloro che fanno un uso frequente di FANS, va detto che questi, in associazione con l’aspirina, possono aumentare le probabilità di sanguinamento dello stomaco.

Lo stesso fenomeno si verifica quando, insieme all’aspirina, si consumano due o più bicchieri di bevande alcoliche. Allo stesso modo l’uso di aspirina o altri FANS con corticosteroidi aumenta il rischio di grave sanguinamento dello stomaco: questo accade forse perché gli steroidi possono ridurre la produzione di muco gastrico protettivo, che a sua volta può ritardare la guarigione delle erosioni indotte dai FANS.

Queste sono delle linee guida generali sulle interazioni e i casi in cui l’aspirina non va presa. Prima di assumerla, comunque, è consigliabile leggere il foglietto illustrativo o consultare un medico.