Alla scoperta del primo store di cibo americano

Grazie a Internet e alla nascita di diversi negozi online, i prodotti americani possono essere gustati in tutto il mondo. Ristoranti, fast food e catene di caffè americane, infatti, si sono diffusi in molti Paesi, portando con sé i gusti e le tradizioni culinarie americane.

Varie specialità della cucina americana sono disponibili in tutto il globo: tra queste, ci sono hamburger, hot dog, pizza, barbecue, pancake e pollo fritto, ma anche snack dolci, salati e bevande.

Inoltre, l’influenza degli Stati Uniti sulla cultura popolare ha contribuito alla diffusione del cibo americano. Film, serie TV e musica americani hanno reso famosi i fast food, le bevande gassate e i dolci a stelle e strisce, generando, così, un desiderio di provarli in tutto il mondo. Se vi stuzzica l’idea di provare questi prodotti, vi consigliamo di acquistarli presso Cibousa.com, il primo store di cibo americano, nato in Italia nel 2014.

CiboUsa, il primo store di cibo a stelle e strisce

Cibousa.com è il primo store di snack dolci, salati e bevande a stelle e strisce, attivo in Italia dal 2014. Il negozio online offre ai propri clienti un’esperienza unica nel mondo della gastronomia americana, mettendo a disposizione una vasta gamma di prodotti che permettono di scoprire i sapori degli Stati Uniti.

L’online store di CiboUsa.com, infatti, fa leva su un grande assortimento di snack e bevande: patatine fritte, nachos, salse barbecue, caramelle e dolcetti, come le famose barrette di cioccolato americane.

Inoltre, sul sito è presente anche una selezione di bibite che include soda, birra, succhi di frutta, giusto per citarne alcuni.

I prodotti americani, che si possono acquistare sull’online shop, sono autentici e di alta qualità. Ciò è possibile, in quanto l’azienda lavora a stretto contatto con fornitori americani di fiducia per garantire che ogni prodotto rispecchi il gusto e la tradizione americani.

In questo modo, il sito viene incontro alle esigenze di ogni cliente, fornendogli, nel contempo, nuove esperienze culinarie.

Per questo motivo, CiboUsa.com è sempre attento alle tendenze e alle novità che sono introdotte sul mercato degli snack e delle bevande d’oltreoceano.

Gli snack dolci su CiboUsa.com

Gli snack dolci americani sono noti per la loro varietà, creatività e gusto irresistibile.

Su Cibousa.com, si possono acquistare gli snack dolci americani più conosciuti ed apprezzati, come le barrette al cioccolato americane delle marche più famose, ossia Hershey’s, Reese’s, Snickers, Twix e Kit Kat.

A questi, si aggiunge il popcorn dolce, una vera leccornia a stelle strisce che è spesso aromatizzato con caramello, cioccolato, burro d’arachidi o altri gusti dolci.

Si possono ordinare anche numerosi dolcetti al cioccolato americani come truffle, brownie, cake pops e fudge, nonché biscotti al cioccolato, all’avena, al burro di arachidi e così via.

A questi si aggiungono le Pop Tarts, squisiti biscottoni ai cereali ripieni di marmellata o creme alla frutta. Ci sono anche gelatine, caramelle gommose e alla frutta, come le famose Skittles e Starburst.

Gli snack salati su Cibousa.com

Su Cibousa.com è possibile inserire nel carrello anche snack salati. Tra i più amati e gettonati, ci sono le patatine, declinate in numerose varietà di sapori, come le classiche patatine al sale, quelle al formaggio, al bacon, al barbecue, alla cipolla.

Come non menzionare i popcorn che, come vi abbiamo detto poc’anzi, si possono comprare sia nella variante dolce che in quella salata, ma anche al burro d’arachidi e al caramello salato.

Passiamo ai pretzel disponibili in diverse forme e possono essere conditi con sale grosso o spezie.

Ci sono, poi, i nachos, specialità messicana molto diffusa anche in America. Sono fette di tortilla croccanti che si possono accompagnare con salse, formaggio fuso, jalapenos e altri ingredienti.

Il viaggio nei sapori statunitensi prosegue con le chips di mais, o tortilla chips, che sono molto utilizzate per accompagnare salse, come guacamole o salsa di pomodoro. Possono essere consumate da sole o come base per piatti come i nachos.

C’è anche il beef jerky, carne disidratata e stagionata, spesso di manzo. È un’ottima opzione salata per gli amanti della carne ed è molto popolare tra coloro che seguono uno stile alimentare proteico.

A completare l’elenco degli snack salati, ci sono i Cheez-It, piccoli cracker a base di formaggio, croccanti e saporiti, perfetti per uno spuntino veloce e i Combos, piccoli cilindri croccanti ripieni di formaggio o altri gusti, come pizza o jalapeno.

Le bibite originali americane presenti presso l’online shop

Nel comparto bibite di Cibousa.com, troviamo Root Beer, bevanda analcolica molto popolare negli Stati Uniti, con sapore di radice di sassafras.

L’elenco si arricchisce con Dr. Pepper, bevanda gassata con un sapore unico che ricorda una miscela di ciliegie, prugne, caramello e spezie; c’è anche la Mountain Dew, bevanda energetica con un gusto frizzante e un po’ agrumato.

Non finisce qui: su Cibousa.com, troviamo anche Cream Soda, bevanda dolce e frizzante con un sapore di vaniglia.

Procediamo con Arnold Palmer, bevanda a metà tè freddo e metà limonata. È molto rinfrescante e perfetta per le giornate calde.

Non manca, infine, l’Arizona Iced Tea, tè freddo molto popolare negli Stati Uniti, declinato in diversi gusti, tra cui papaia, lampone e limone. Queste sono solo alcune delle bevande che possiamo trovare su Cibousa.com, che fa leva su un assortimento di drinks statunitensi notevole.

Box, cashback e metodi di pagamento

CiboUsa.com, inoltre, mette a disposizione dei clienti la formula della box, con la quale gli amanti del cibo a stelle e strisce possono degustare le prelibatezze d’oltreoceano, con diverse formule: le varie scatole, infatti, partono da un minimo di 25 euro a un massimo di 150 euro e consentono di provare da 20 a 100 prodotti, tra snack e bibite.

Infine, il negozio online utilizza anche l’opzione del cashback. Quando il cliente effettua un acquisto sul sito, riceverà un riaccredito pari al 15% della spesa effettuata.

Il codice può essere utilizzato in fase di pagamento, inserendolo nell’apposito spazio dedicato, denominato “Hai un coupon”, prima di concludere il pagamento con il metodo preferito.

Le spedizioni sono gratuite a partire da 49 euro di acquisto e avvengono in un solo giorno lavorativo. Si possono scegliere diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, carta, pagamento in contrassegno, bonifico, Apple Pay, Satipay.

Il processo di acquisto è semplice e veloce e l’assortimento dei prodotti lascia davvero stupefatti. Tutte queste caratteristiche hanno permesso a Cibousa.com di avere le carte in regola per essere premiato, da Il Corriere della Sera, fra le stelle dell’e-commerce 2022, come 3° migliore Shop Online nel settore Cibo e Bevande.