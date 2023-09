Alitosi, tutti i rimedi naturali: come combatterla con questi alimenti

Un disturbo del cavo orale che comporta un grosso fastidio a chi ne è affetto, per rimediare esistono dei metodi naturali molto efficaci.

L’alitosi va considerata un disturbo del cavo orale, quindi non deve essere assolutamente sottovalutata e definita come semplice problema che causa imbarazzo. La condizione che porta l’alitosi è un emissione di aria dalla bocca dal cattivo odore, le cause di questo problema sono molteplici e possono essere contrastate in diversi modi.

Come prima cosa un’igiene orale scarsa aiuta la flora batterica orale a proliferare, in questo modo vengono attaccati i residui di cibo portando alla loro decomposizione e rilascio di gas a base di zolfo. I cibi come aglio e cipolla sono decisamente sconsigliati per chi soffre di questa problematica, anche il pesce e le carne rossa vanno limitate. In ogni caso esistono rimedi naturali, i quali possono migliorare di molto questa condizione.

Rimedi naturali contro l’alitosi

Esistono tantissime piante con proprietà antisettiche, che possono essere un ottimo rimedio naturale contro l’alitosi. Per esempio l’arancio amaro, il limone e il mandarino, dai quali si può ottenere un olio essenziale che porta ad una diminuzione della carica microbica. Abbiamo anche la menta, la quale grazie al principio attivo del mentolo può aiutare ad eliminare il cattivo odore. Oppure l’eucalipto che allo stesso modo dispone dell’eucaliptolo. Anche le tisane al finocchio e all’anice sono molto efficaci, poiché aiutano la digestione e stimolano le secrezioni biliari e salivari.