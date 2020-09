Classe 1993, Alessia Messina vive a Paternò, in provincia di Catania, ed è la nuova fiamma di Mario Balotelli. Per la sua bellezza, nel 2012 è arrivata in finale nel programma Veline, ma all’epoca il suo sogno era quello di diventare un carabiniere. Dalla Tv, ai social: Alessia ha partecipato a “Uomini e Donne” ma anche a “Temptation Island“, per poi diventare una influencer di successo. Scopriamo di più sulla nuova fiamma di SuperMario Balotelli!

Alessia Messina, la fidanzata di Balotelli

Con più di 500 mila followers su Instragram, Alessia Messina è una delle influencer più seguite in Italia. La giovane sui social condivide con il suo pubblico scatti sensuali e accattivanti. Prima di approdare sul web, però, Alessia ha acquisito notorietà in televisione grazie alla partecipazione a “Uomini e Donne“, dove è nata una delle sua love story, messa poi alla prova dalla partecipazione al programma “Temptation Island”.

La rottura con l’ex fidanzato, Amedeo Andreozzi, però, è arrivata dopo che i due avevano lasciato l’isola come coppia. “A volte si fanno cose che non si ha intenzione fare – ha motivato Alessia -. A volte si compiono gesti che in seguito ci daranno tormento in quanto fatti, ma fatti solo a fin di bene. Insomma, ci ritroviamo a fare degli errori con l’inconsapevolezza di farli, perché consapevoli di quello che volevamo. Ma sbagliando. C’è un inizio ed una fine a tutto”.

Archiviata l’esperienza in televisione, Alessia ha raccontato ai suoi followers di avere scelto un lavoro che la tenga lontana dalle luci dei riflettori. Infatti, attualmente è operativa in un call center (e l’annuncio è arrivato via social: “Però le cuffie mi stanno bene”, aveva scritto la siciliana) e pare che non abbia alcuna intenzione di tornare sul piccolo schermo.