Alessandra Mastronardi, i segreti nel suo armadio: ecco cosa non deve mancare mai ad un’attrice

Cosa non deve mai mancare nell’armadio di Alessandra Mastronardi? E’ stata proprio l’attrice a svelarne tutti i dettagli.

L’attrice è senz’altro una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano, proprio perché ha saputo sin dall’inizio attirare l’attenzione del grande pubblico. Grazie al suo talento e la sua semplicità, è infatti riuscita a farsi spazio nel panorama televisivo e cinematografico nazionale. Ha infatti raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione alla celebre fiction Mediaset I Cesaroni, e ha poi letteralmente spiccato il volo.

Le è stato di recente chiesto quali siano i suoi outfit preferiti: ecco cosa non manca nel suo guardaroba. Il filmato sta facendo il giro del web.

Alessandra Mastronardi e la passione per la moda: quali sono per lei gli abiti del cuore

La famosissima attrice non smette mai di stupire il grande pubblico italiano: dopo le nozze con l’amore della sua vita Gianpaolo Sannino, è tornata più in forma che mai a perseguire tutti i suoi obiettivi professionali. E’ stata quindi immortalata nella città di New York, durante la Fashion Week a cui ha partecipato sempre con il suo solito sorriso.

In attesa delle Settimane della Moda di Londra e di Milano, la Mastronardi è stata intervistata dalla sezione Moda del Corriere della Sera che le ha appunto chiesto qualche curiosità sul suo guardaroba. Apparsa più felice che mai, ha raccontato le emozioni provate nella Grande Mela per la sua prima esperienza avuta durante la Settimana della Moda americana. “A seconda di che donna vuoi essere, con la moda puoi giocare“, ha poi detto lei non nascondendo le sensazioni di quel momento. Per l’occasione, Alessandra ha indossato un abito nero bellissimo e un paia di zeppe, che l’hanno resa elegantissima agli occhi della gente.

Cosa non deve però mai mancare nel suo armadio? La lista è molto breve e racchiude gli abiti essenziali che una donna dovrebbe avere. “Un tubino nero, una camicia di seta bianca e un paio di jeans“, ha infatti svelato lei affermando anche di non voler rinunciare ai tacchi ma anche alle “pianelle” (scarpe basse). La bellezza e la felicità di quel momento ha ancora una volta conquistato tutti i fan, che non perdono mai l’occasione per mettere in evidenza il suo fascino e per complimentarsi con lei per tutto quello che è riuscita a costruire. C’è intanto molta attesa per i suoi prossimi progetti lavorativi, che si prospettano essere colmi di sorprese e novità.