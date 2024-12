L’albero di Natale è il simbolo per eccellenza delle festività natalizie, motivo per cui creare un albero personalizzato può rendere ancora di più l’atmosfera magica e speciale. L’albero di Natale fai-da-te, con l’uncinetto o altre idee di riciclo creativo, è un’idea carina. Per quanto riguarda le decorazioni natalizie, non è, infatti, necessario spendere tanti soldi per acquistare gli addobbi natalizi che troviamo nei centri commerciali, uguali ovunque, in materiali non ecologici e sicuramente poco originali.

Molto meglio usare la nostra creatività e la nostra manualità per interpretare in modo personale, tutto nostro, lo spirito natalizio e gli alberelli di Natale, grazie ad alcune idee fai-da-te. Realizzare degli alberi di Natale fai-da-te in materiale riciclato come il legno, la lana e l’uncinetto, non è difficile e ci permette di risparmiare, di non inquinare e, soprattutto, di creare qualcosa di speciale che stupirà i nostri amici e i nostri parenti. Siete curiose di scoprire come realizzare degli alberi di Natale particolari? Scopriamo come creare la magia con un albero di Natale fai-da-te, le idee semplici e creative per un’atmosfera unica.

Idee albero di Natale fai-da-te all’uncinetto, in legno e con rami



Come creare un albero di Natale fai-da-te all’uncinetto? Se sappiamo lavorare all’uncinetto, possiamo realizzare un perfetto alberello natalizio adatto come decorazione o anche da solo e, infine, perfetto come regalo low cost. Per realizzarlo, avrete bisogno di due tonalità di verde e un po’ di cordoncino dorato, quello usato per impacchettare i vostri doni di Natale che userete per contornare l’addobbo. Potreste aggiungere anche delle perline, per arricchire le decorazioni dell’alberello di Natale all’uncinetto. Per quanto riguarda gli uncinetti, servono due ferri delle dimensioni consigliate nel filmato. Si comincia dal tronco, che potete anche realizzare con un filato marrone – più realistico – per passare, successivamente, ai rami verdi e alle decorazioni di perline colorate. Il cordoncino dorato completerà il lavoro e l’effetto sarà davvero splendido.

Per realizzare un bellissimo albero di Natale fai-da-te in legno o con rami, eventualmente da conservare per gli anni a venire, si può usare il compensato oppure – come detto – procedere semplicemente incollando tra loro dei rami. Per quanto riguarda il compensato, si tratta di un lavoro di bricolage per il quale vi serviranno:

Foglio di compensato di 4 millimetri di spessore, quadrato, lungo 50 centimetri per lato;

Foglio di carta velina rossa o verde;

Spray oro o marrone per il tronco;

Forbici;

Matita;

Squadra;

Pistola per colla a caldo e relative candele.

Per quanto riguarda il procedimento, fate come segue:

Ricalcate sul compensato due sagome dell’alberello uguali che dovrete, poi, incidere ritagliandole dal pannello;

Fate due intagli: sulla prima sagoma una striscia di 5 millimetri, che partirà dal tronco per finire esattamente a metà; stessa cosa per l’altra sagoma, partendo, però, dalla punta;

Verniciate completamente i due pannelli in oro oppure in marrone con lo spray;

Lasciate asciugare completamente;

Incastrate le due sagome tra di loro, ottenendo il vostro alberello che si terrà in piedi da sé;

Rivestite l’albero con la carta velina da cui avrete ritagliato le sagome perfette, incollandole al compensato con la colla a caldo;

Per concludere, via libera alle decorazioni!

Anche le mensole possono essere di aiuto. Come fare? Applicate al muro della stanza da voi scelta mensola per mensola: la mensola più lunga dovrà trovarsi in basso e, man mano che si sale, si dovrà trovare la più corta di tutte. Una volta fatto ciò, non dovrete fare altro che mettere sulle mensole ciò che preferite e, magari, aggiungere un filo di luci di Natale.

Idee albero di Natale fai-da-te con cartone, carta, CD, sughero e libri



Basta prendere della carta o del cartone bianchi, rossi o verdi e ritagliarli così da dare la forma di un albero di Natale da poter fissare al muro aggiungendo, magari, delle lucine, palline di Natale e altre decorazioni. Per creare degli alberi di Natale particolari e, in special modo, per creare un albero di Natale fai-da-te, possiamo anche usare del materiale riciclato come i vecchi CD: si tratta di semplici decorazioni natalizie per la casa assolutamente low cost. Vediamo come realizzare quest’ultima originale proposta. Il materiale che ci occorre è il seguente:

Vecchi CD;

Pennarelli colorati indelebili;

Colla;

Forbici;

Nastri natalizi riciclati da pacchi regalo degli anni passati;

Perline;

Conchiglie, bottoni, piccole pietre e ciò che recuperate in casa.

La preparazione di questi semplici addobbi natalizi è abbastanza semplice: non avrete, infatti, che da prendere i vostri CD e decorarli come preferite, ad esempio incollandovi immagini natalizie che avrete precedentemente disegnato su cartoncino, oppure nastri e perline o ancora fiocchi di pizzo, immagini vintage ritagliate – sempre in tema natalizio – e via discorrendo. Ricordate di formare un occhiello di filo dorato in cima al CD per poterlo appendere all’albero!

Per creare degli alberi di Natale fai-da-te creativi con i tappi di sughero, non dovrete fare altro che utilizzare tutti i tappi di sughero vecchi che avete in casa e incollarli l’uno vicino e sopra all’altro, così da dar loro la forma tipica dell’albero di Natale. In cima, poi, potrete aggiungere un semplice nastro, del colore che più preferite: ovviamente, è meglio optare per colori tipici come quelli del Natale e, quindi, rosso, verde, bianco, oro e argento, ma anche blu.



Allo stesso modo, potreste realizzare degli alberelli di Natale fai-da-te con i libri. Se siete amanti della lettura, avrete sicuramente molti libri a casa da poter utilizzare. Come? Semplicemente, aprendoli e riponendoli uno sull’altra, dando la forma tipica dell’albero di Natale, ovvero a piramide. Potreste, inoltre, aggiungere delle luci o delle perline come decorazioni per completare il vostro lavoretto fai-da-te.

Alberi di Natale particolari fai-da-te in stoffa, con biscotti, cuscini, pasta, ferro e altro



Che ne dite di un albero di Natale fai-da-te dolce? Un alberello fatto tutto di biscotti, oppure decorato con biscottini in forme natalizi: ad esempio, alberi, renne, comete, omini di neve e tutti i protagonisti e le decorazioni tipiche del Natale. Anche dei semplici cuscini – magari, di colore rosso, verde, bianco, oro o argento – possono essere di aiuto grazie a idee originali creative da copiare. Tra le idee fai-da-te da poter attuare, questa è una delle più semplici: formate una pila di cuscini, dando loro la forma di un albero di Natale e il gioco è fatto!

Un albero di Natale fai-da-te a parete è molto semplice da realizzare: potreste, ad esempio, appendere al muro diverse decorazioni di Natale e le luci, in modo che queste diano la forma di un abete. Per aiutarvi, potreste disegnare sul muro, con un gessetto o grazie al washi tape, l’albero di Natale e riempirlo, poi, con addobbi e luci. Chi non ha della pasta in casa? Allora, di qualunque forma essa sia, potete dipingerla del colore che preferite e incollarla insieme per formare degli abeti. Se preferite, potete incollarla su una base come, ad esempio, quella rappresentata da un cono di cartone, così che il vostro lavoro sia maggiormente agevolato.



Se avete del fil di ferro colorato, potreste lavorarlo in modo tale che possa prendere la forma di un piccolo alberello natalizio, alla cui cima applicare una piccola stellina. Potrete sbizzarrirvi con i colori e utilizzare questi piccoli lavori fai-da-te per esporli in camera da letto, in cucina o in altre stanze della casa oppure, più semplicemente, per regalarli ad una persona speciale che, sicuramente, apprezzerà il vostro sforzo e pensiero.

Il riciclo creativo permette di realizzare degli alberelli di Natale davvero con poco: ad esempio, se avete della lana colorata potreste avvolgerla su un cono di cartone, dando l’impressione che si tratti di un abete e decorarlo, successivamente, con ciò che trovate in casa, come delle perline o bottoni che facciano da palline natalizie. Potreste ricorrere anche a dei vecchi pezzi di stoffa colorati, a cui dare la forma di alberi natalizi o incollare insieme delle pigne sempre dando la forma di un albero di Natale. Ricordate che le idee per creare delle decorazioni natalizie fai-da-te uniche e originali da regalare o per la casa possono essere infinite: bastano, infatti, un po’ di creatività con i materiali di recupero, manualità e pazienza e, così facendo, riuscirete a risparmiare, rispettando l’ambiente.