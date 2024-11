L’albero di Natale blu è la tendenza del momento, lasciati ispirare da queste idee

Una delle tendenze del momento è proprio il blu. Perché non renderlo protagonista delle feste natalizie? Ecco come ottenere un albero di Natale blu!

Una delle nuance di tendenza per l’inverno è il blu, perché non renderlo protagonista anche delle feste natalizie? Se hai intenzione di dare quel tocco di eleganza in più alla tua abitazione con un albero di Natale diverso dal solito, potresti optare per queste idee da copiare e scegliere tutti addobbi e decorazioni che abbiamo come colore predominante proprio il blu.

Come realizzare un albero di Natale blu e quali sono le idee da cui prendere ispirazione per queste feste tanto attese? Lasciati ispirare dai suggerimenti qui sotto e vedrai che il tuo angolo natalizio avrà tutto un altro aspetto per quest’anno!

Albero di Natale blu, le idee da copiare più belle

Il periodo più bello e magico dell’anno è sempre più vicino, con l’ arrivo del mese di dicembre tante famiglie inizieranno a decorare la loro abitazione con i primi addobbi e il tanto amato albero di Natale.

Se hai intenzione di dargli quel tocco di stile in più potresti optare per il colore blu. In che modo realizzare un albero di Natale blu? Dopo aver visto le idee da copiare per un albero di Natale rosso, è giunto il momento di cambiare nuance e puntare a qualcosa di più originale.

Sicuramente il blu richiama molto i colori dell’inverno, se abbinato al bianco o ad una tonalità argentata verrà messo ancora più in risalto. Per quel tocco di blu puoi scegliere delle palline di varie sfumature, sempre tendenti al blu, e creare un gioco di colori con le classiche palline rosse e inserire qua e là qualche decorazione glitterata. Puoi anche aggiungere un tappeto blu e bianco per coprire la base dell’albero.

Per un look più nordico, invece, potresti osare ancora di più andando ad avvolgere attorno all’albero dei nastri blu decorati con dei fiocchi di neve glitterati sia bianchi che della stessa tonalità del nastro.

Anche le luci possono fare la differenza: sceglile fredde così da mettere in risalto gli addobbi blu e vedrai che il risultato finale sarà più che soddisfacente.

Per mettere in risalto il blu, nel caso in cui tu abbia un classico albero verde artificiale, ti suggeriamo di coprirlo con uno spray snow così da ottenere una spettacolare finta neve che metterà in risalto la tonalità predominante scelta per queste feste di Natale!

Il blu, inoltre, è una tonalità che si sposa perfettamente con i classici colori delle feste, ovvero il dorato e l’argentato. Quindi sbizzarrisciti con gli abbinamenti e vedrai che il tuo albero di Natale per quest’anno ti darà tanta soddisfazione!