Albero di Giada, di quanta acqua ha bisogno: il segreto dell’esperto

Hai mai sentito parlare dell’albero di Giada? Ecco come prendersene cura senza sbagliare, non è difficile!

Sei una persona dal pollice verde? Sicuramente la scelta di coltivare le piante in casa è motivata da diverse ragioni. Non sono solo elementi decorativi ma sono dei veri e propri compagni che portano con sé una serie di vantaggi. Ad esempio, le piante contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria in casa, infatti, durante il processo di fotosintesi assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno.

Avere delle piante in casa, inoltre, può anche contribuire a ridurre lo stress migliorare l’umore e aumentare anche la produttività. Oggi parleremo di una pianta in particolare: l’albero di Giada. La conoscevi? Vedremo un po’ le sue origini e come prendercene cura.

L’albero di Giada: come prendersi cura di una pianta fortunata

L’albero di Giada, noto anche come albero del denaro o piantina dei soldi, è una pianta popolare in molte culture, soprattutto in quelle asiatiche. Infatti, in Asia viene considerato come simbolo di prosperità, buona fortuna e equilibrio. Il suo nome scientifico è crassula ovata.

Per trovare le origini dell’albero di Giada, dobbiamo spostarci nel Sudafrica. Tuttavia, anche se le sue origini sono sudafricane, è ormai diventato un iconico simbolo della cultura cinese in cui lo troviamo molto spesso associato al Feng Shui, l’arte di creare armonia nelle abitazioni.

Una delle tradizioni più diffuse legate a questa pianta proviene proprio dalla tradizione cinese. Si narra, infatti, che una donna povera coltivò una pianta di Giada con grande amore ed in cambio ne ebbe fortuna e ricchezza. Ma come possiamo mantenere la bellezza di questa pianta?

Iniziamo col dire che l’albero di Giada è una pianta piuttosto “comoda”. In che senso? Essenzialmente non ha bisogno di particolare cure ma necessita comunque di un minimo di attenzione. Essendo una pianta grassa, non c’è bisogno di annaffiarla tanto. È una pianta che resiste abbastanza tempo senza acqua perché riesce a fare scorta di umidità.

Comunque, è consigliato annaffiarla ogni due settimane in estate e ancora meno in inverno. Fai attenzione al terreno, annaffiala solo quando è completamente asciutto. Se noti che c’è ancora dell’umidità e dell’acqua trattenuta, vuol dire che l’albero di Giada ha già abbastanza acqua.

Anche se richiede pochissima manutenzione e quindi è adatto a tutti, non va dimenticata l’accortezza di annaffiarla quando si deve e di non esagerare con l’acqua perché questo potrebbe far marcire le radici.