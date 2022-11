Alberi di Natale con tovaglioli: il tutorial step by step da seguire

Inizia il conto alla rovescia per il Natale. E si inizia già a pensare a come decorare la tavola. Tante le idee per renderla speciale, una fra tutte, tovaglioli (sia di carta che di stoffa) a forma di albero di Natale per dare un tocco di incantevole magia alla tavola natalizia.

Albero di Natale a balze: ecco come fare

Foto Pinterest/ Come fare un albero di Natale con tovagliolo

E’ molto facile realizzare i tovaglioli a forma di albero. Innanzitutto serve un tovagliolo preferibilmente grande 40 centimetri per lato, perchè quelli da 30 centimetri risulterebbero un po’ troppo piccoli nel piatto, e colorati su entrambi i versi, in modo da non sembrare alternato nelle balze. E si inizia subito a creare i vari alberelli. Ecco i passaggi da fare per la sua realizzazione:

si posiziona il tovagliolo con la punta con i vari strati aperti verso il basso

con i vari strati aperti verso il si piega verso l’alto il primo strato del tovagliolo e si prosegue così con tutti gli altri tre strati

del tovagliolo e si prosegue così con tutti gli altri si gira il tovagliolo e lo si posiziona con la punta verso il basso

con la punta verso il si piega in due parti verso l’ interno tenendo conto del centro del lato superiore orizzontale , in modo che i due lati obliqui siano uguali per lunghezza e per inclinazione

tenendo conto del centro del lato superiore , in modo che i due lati siano uguali per lunghezza e per inclinazione si gira il tovagliolo e si infila la punta di ogni strato sotto sé stessa, partendo dall’alto

di ogni strato sé stessa, partendo dall’alto si ripiega la parte finale a punta sotto, in modo da creare la base dell’albero

E’ importante schiacciare bene solo l’ultimo strato che corrisponde con la base dell’albero, in modo che rimanga ripiegata bene sotto. Invece, gli altri strati, al contrario, è meglio non schiacciarli, ma lasciarli un po’ più bombati, in modo da dare volume alla forma ottenuta.