Agopuntura, in che cosa consiste e quali sono i benefici per la salute

L’agopuntura è un metodo a cui tanti ricorrono quando vogliono elininare un dolore persistente, è bene quindi sapere in quali casi possa essere la soluzione più adeguata.

È capitato certamente a tutti di avere un dolore cronico, che può risultare fastidioso da sopportare al punto tale da diventare invalidante e da rendere difficile compiere le azioni quotidiane. In alcune giornate quando il malessere è evidente si può arrivare addirittura a pensare che la situazione non possa migliorare, ma non può essere certamente la soluzione imbottirsi di antidolorifici, che finiscono per danneggiare anche lo stomaco.

Chiedersi quindi se il problema possa essere alleviato attraverso quelli che vengono definiti “metodi naturali” è quindi più che naturale, a è davvero così? Tra i metodi più apprezzati da chi lo ha provato almeno una volta c’è l’agopuntura, che consiste, coe si può dedurre dal nome, nell’inserimento di piccoli aghi sul punto del corpo che risulta essere dolente. Ad adottarlo sono soprattutto le persone che soffrono frequentemente di mal di schiena, emicrania o mal di testa.

Agopuntura: una soluzione sempre più apprezzata

Si sente spesso parlare di agopuntura come di un metodo efficace per ridurre i dolori, ma chi non lo ha provato potrebbe essere riluttante, specialmente perché non sembra essere attratto dall’idea di veder entrare nel proprio corpo una serie di aghi (del resto, sono in tanti a essere terrorizzati anche solo all’idea di fare un’iniezione). In realtà, si tratta di un sistea consigliato da molti perché punta a favorire il flusso di forza vitale” o Qi (si pronuncia “chee”).

Almeno ufficialmente non ha alcun fondamento scientifico, ma a praticarla possono essere solo i laureati in medicina e i laureati in veterinaria. A riguardo, la legge parla chiaro, se lo fanno persone che non hanno questi requisiti commettono per legge un illecito, che può essere punibile a livello penale.

Attualmente risulta essere il tipo di medicina alternativa più applicato in Europa, ma sono in tanti a sceglierla anche al di fuori del Vecchio Continente, quali Stati Uniti, Australia e Cina. Chi decide di provarla in prima persona non dovrebbe però pensare di ottenere risultati imediati, in genere infatti servirebbe un ciclo di circa 10 sedute. La prima di queste prevede però un sistema differente rispetto a quelle successive: l’addetto è chiamato infatti a fare un’anamnesi preliminare, volta a capire quale sia lo stato di salute generale del paziente e quale sia il motivo che lo ha spinto a propendere per l’agopuntura.

Ci sono solo benefici?

Una seduta di agopuntura prevede dai 20 ai 40 minuti, anche se la durata generale può variare a seconda dei sintoi indicati dal paziente. così come il numero di aghi utilizzati.

Il principio su cui si basa questo metodo parte dalla teoria secondo cui nel corpo ci siano una serie di canali, detti meridiani, che portano al passaggio dell’energia vitale. Si pensa quindi che chi ha dolore in una parte del suo corpo lamenti un malfunzionamento di alcuni meridiani, cosa che potrebbe essere risolta appunto con l’agopuntura, che sarebbe in gado di liberarli. Per far sì che tutto sia davvero efficace è però necessario agire proprio in quella determinata zona.

In genere è considerata una pratica sicura, specialmente se viene eseguita da una persona competente, le controindicazioni sono davvero bassissie. È bene comunque tenere presenti quali possano essere gli effetti collaterali, in modo tale da rivolgersi a un medico se necessario: senso di svenimento o vertigine, fuoriuscita di sangue nel punto in cui vengono inseriti gli aghi, dolore o ematomi , quando vengono inseriti gli aghi, sonnolenza anomala, peggioramento del dolore rispetto a quando si è iniziata la terapia.