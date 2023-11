Addominali scolpiti con l’alimentazione: i 10 cibi da mangiare per avere addominali definiti

Cosa mangiare per avere gli addominali scolpiti? Ecco quali sono i 10 cibi migliori per avere pancia piatta e addome definito.

Avere gli addominali scolpiti e la pancia piatta è il sogno di tutte le donne, ma anche degli uomini. Come si suol dire “gli addominali si fanno a tavola” e allora ecco cosa magiare per renderli scolpiti: i cibi migliori da consumare durante il giorno sono almeno 10.

Per sviluppare un addome ben definito non bastano gli esercizi in palestra, ma bisogna partire dall’alimentazione, quindi da quello che mangiamo fin dalla colazione. Ci sono degli alimenti infatti che riescono a ridurre il grasso corporeo in eccesso, localizzato sulla pancia, mettendo in evidenza così l’addome. Senza questo passaggio qualunque tipo di esercizio risulterà inutile, e allora vediamo cosa magiare.

Addominali scolpiti? Si fanno a tavola: i 10 cibi da mangiare

Mangiare bene è fondamentale per avere un benessere psicofisico, se poi l’obiettivo è più ambizioso e si desidera un corpo scolpito, la cura degli alimenti diventa ancora più essenziale. Per ottenere infatti un vero dimagrimento, e perdere la massa grassa, bisogna mangiare in un determinato modo. Per chi soprattutto tende ad accumulare grasso sulla pancia ci sono degli alimenti specifici da consumare preferibilmente.

Sono assolutamente da escludere tutti i cibi lavorati, con zuccheri e grassi aggiunti, dolci, caramella e cioccolato, bevande con zuccheri e gassate, pane bianco e pasta, cibi fritti e carni lavorate come hamburger, ma non solo. Ecco cosa mangiare se si vuole avere un addome scolpito, ovviamente oltre a tutti i crunch che vi toccherà fare in palestra. Chi bello vuole apparire un po’ deve patire!

Innanzitutto bisogna preferire nel regime alimentare il consumo di vegetali, frutta e proteine, a discapito dei carboidrati che devono essere consumati in piccole porzioni. Grassi sani e carboidrati sono infatti essenziali per dare energia al corpo, ma è meglio consumarli a pranzo e non a cena, quando diventa più complicato smaltirli. Via libera invece a carni magre come pollo, tacchino, pesce (meglio quello azzurro o ricco di Omega 3 come il salmone), vitello, maiale e agnello. I latticini vanno bene, ma solo quelli a basso contenuto di grassi come ad esempio la feta, i formaggi light e lo yogurt. Le uova sono un’ottima fonte di proteine e grassi buoni. Legumi in generale come facili, ceci, lenticchie e piselli.

Ovviamente non possono mancare nella lista dei 10 alimenti da consumare per un addome scolpito frutta e verdura. Meglio consumare quella di stagione mentre per le verdure sono ottimi broccoli, cavolfiori, spinaci, patate dolci, mais e piselli. Anche i semi fanno la loro parte come quelli di zucca e la quinoa. I cereali da preferire invece sono quelli non raffinati quindi pasta e pane integrale e avena. Non appena il corpo andrà in deficit calorico infatti comincerà a consumare anche il grasso in eccesso per cui vedrete man mano i risultati dei tanti sacrifici fatti. E probabilmente quell’addome si metterà in mostra!