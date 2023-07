Addio alla solita insalata: la versione all’avocado è leggera e sfiziosissima, in linea con l’estate

Poco tempo e poca voglia di cucinare? Con l’insalata all’avocado ti ci vorranno solo 10 minuti per gustare una delizia freschissima e leggera.

Uno dei tanti vantaggi della stagione estiva è che siamo portati a mangiare meno e in modo più leggero: se da un lato il clima torrido è spesso difficile da sopportare, dall’altro aiuta ad assumere meno calorie e a consumare cibi più freschi e salutari come la frutta e la verdura. E poi, diciamolo, i piatti leggeri richiedono anche minor sforzo e tempo ai fornelli, dettaglio che a volte può essere molto gradito!

Il fatto che si tratti di pietanze veloci da preparare non toglie ovviamente nulla al sapore, né alla creatività, e non sono affatto poche le ricette che permettono di sbizzarrirsi con la fantasia e che sono davvero un trionfo di gusto. Se sei alla ricerca di qualche idea per un piatto super rapido e buonissimo, l’insalata all’avocado fa proprio al caso tuo. Bastano solo 10 minuti e pochissimi ingredienti.

Come preparare l’insalata all’avocado: fresca e saporita da leccarsi i baffi

Ricco di acqua, manganese, potassio, magnesio, fosforo, zinco, vitamine E, K, C, B5 e B6, l’avocado sta spopolando negli ultimi anni. L’alto contenuto di acido oleico omega 9, grasso che troviamo anche nell’olio extravergine di oliva, lo rende parecchio benefico per la salute.

Senza contare la presenza notevole di fibre e la mancanza totale di colesterolo (una ricerca messicana svolta su un gruppo di persone affette da ipercolesterolemia ha riscontrato, a parità di grassi nella dieta, che in coloro che consumavano guacamole si abbassava il colesterolo cattivo, aumentava quello buono e si riducevano i trigliceridi).

Con questo frutto tropicale potrai realizzare un piatto unico o un antipasto gustosissimo, amico della linea e del risparmio, cosa che non guasta mai. Ti servono solamente:

2 avocado;

4 filetti di acciughe sott’olio;

6 olive snocciolate;

1 cucchiaio di capperi sotto sale;

limone;

sale;

olio EVO.

Inizia tagliando a metà i due avocado, elimina i noccioli e taglia la polpa a dadini. Metti questi ultimi in un piatto e aggiungi le olive snocciolate tagliate a rondelle. Scola le acciughe e tagliale a pezzetti, aggiungile all’insalata insieme ai capperi dissalati. Prepara un’emulsione di olio, succo di limone ed un pizzico di sale. Condisci l’insalata di avocado e mescola con cura. Lasciala per qualche minuto al fresco e servi: veloce e gustosissima.