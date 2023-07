Banane troppo mature? Mai buttarle: possono diventare una fantastica maschera per il viso

Se in casa abbiamo delle banane troppo mature da mangiare, buttarle via è uno spreco. Ecco come usarle per una maschera viso favolosa.

Tra i frutti preferiti da grandi e piccini, le banane non mancano mai in casa tanto in estate quanto in inverno. Talvolta, però, può capitare di non riuscire a consumarle tutte a stretto giro, con la conseguenza che la maturazione raggiunge uno stadio troppo avanzato per poterle mangiare. Buttarle via è l’unica soluzione? Assolutamente no! Possiamo servircene per realizzare una favolosa maschera viso che renderà la pelle morbida, rimpolpata e ci aiuterà a contrastare i segni del tempo.

Vero è che in commercio esistono prodotti anti-age e di bellezza di ogni genere. Eppure, spesso, costano una fortuna. Tuttavia, gli ingredienti che ci offre madre natura hanno proprietà strabilianti che, se impariamo a conoscere, possono diventare i migliori alleati della beauty-routine.

Maschera viso per una pelle favolosa da realizzare a casa con le banane mature: tutti gli step

Le straordinarie proprietà di questo frutto sono ben note. Contengono potassio, vitamine e sono un toccasana per contrastare i radicali liberi, così come per stimolare il collagene, fondamentale per la cute. Se usata nella nostra beauty-routine come ingrediente di bellezza, renderà la pelle luminosa, levigata e ci aiuterà a purificarla, idratarla e mantenerla giovane. Realizzare la maschera in casa è davvero semplicissimo.

Ci basta una banana matura, come abbiamo chiarito e altri due ingredienti di uso comune: olio d’oliva e miele. In base alle esigenze della pelle, possiamo anche scegliere di sostituire il miele con lo yogurt, per un effetto anti-oleosità ideale per chi ha l’epidermide che tende a produrre molto sebo.

Basterà sbucciare la banana e tagliarla a pezzetti in una ciotola. Con una forchetta ridurremo in purea e poi uniremo un cucchiaio di miele (o di yogurt) e uno di olio d’oliva. Dopo aver amalgamato il tutto andremo a stendere sul viso pulito e lasceremo in posta per una decina di minuti. Potremo poi risciacquare con acqua fresca e ammirare il risultato: incredibile, la differenza sarà subito evidente.

Pochi sanno che questo frutto è portentoso non solo per la pelle, ma anche per i capelli. Frullando con cura e mescolando sempre a yogurt, miele o anche a un altro olio, come quello di cocco o argan, potremo realizzare un impacco che andrà a nutrire la chioma, rendendola setosa e splendente.