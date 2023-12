Addio ai cattivi odori del frigorifero: il metodo semplice che funziona davvero

Di’ addio una volta per tutte ai cattivi odori provenienti dal frigorifero con questo metodo semplice e super efficace: rimarrai senza parole!

Non c’è niente di peggio in cucina dei cattivi odori provenienti dal frigorifero. In un modo o in un altro, infatti, la cucina è collegata a sapori e profumi invitanti che sanno di buono e che impregnano tutta la casa, motivo per cui quando si avverte un olezzo più che sgradevole, si corre subito ai ripari per cercare di capire da dove provenga.

A volte, molto semplicemente, si è fatta così tanta spesa approfittando delle offerte 3×2, che semplicemente è passata la data di scadenza o le verdure – comprate appositamente per mettersi a dieta – hanno lasciato spazio a pizze, patatine e cacio e pepe che cozzano non poco con cavolo cappuccio, melanzane e radicchio. Delle altre, invece, possiamo dire come i cattivi odori del frigorifero siano più “strutturali”. Può capitare ad esempio che il frigo non si sbrini bene e così la brina che si accumula sulle pareti fa sì che la distribuzione non uniforme del freddo faccia andare a male alcuni alimenti anche prima del tempo perché posizionati in una zona più calda dell’elettrodomestico.

Ma non solo. Una delle cause più comuni legate ai cattivi odori riguarda proprio la vaschetta di condensa che serve al recupero dell’acqua collegata al tubo di scolo. Se non pulita bene, possono accumularsi dei detriti capaci di intasare la vaschetta o il tubo facendo così ristagnare l’acqua ed emanando un forte odore di marcio.

Con questo rimedio 100% naturale rimuovi tutti i cattivi odori dal frigorifero in pochissimo tempo!

Tuttavia, a prescindere dalla causa, basta davvero poco per eliminare i cattivi odori dal frigo. Tutto quello che devi fare, infatti, è, mescolare un po’ di acqua e detersivo in un secchio. Inumidisci poi una spugna nella miscela e pulisci il lato giallo su tutto il frigorifero. Fai movimenti dall’interno verso l’esterno e infine risciacqua con un panno asciutto.

Una volta pulito per bene il frigorifero, passiamo al nostro disinfettante naturale cattura odori. Mescola insieme in una ciotola un bicchiere d’acqua e un bicchiere di aceto, un jolly per le pulizie domestiche. Inumidisci poi un panno pulito col mix disinfettante e passalo all’interno del frigorifero. Poi, mescola mezzo litro d’acqua con il bicarbonato di sodio: anche in questo caso inumidisci un panno, passalo su tutto il frigorifero e lascia asciugare. E il tuo frigo saprà di buono e pulito per moltissimo tempo!