Addio a Berlusconi, impossibile non notare l’assenza dei due grandi di Mediaset: il motivo che ha impedito loro di partecipare al funerale

Ai funerali di Silvio Berlusconi hanno partecipato le alte cariche dello Stato ma anche tantissimi personaggi del mondo della televisione, e proprio due protagonisti di Mediaset erano assenti.

I funerali di Stato per Silvio Berlusconi si sono tenuti mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano e alla solenne cerimonia erano presenti le più alte cariche dello Stato ma anche dirigenti, imprenditori e protagonisti del mondo dello spettacolo. Fatta eccezione per due volti storici di Mediaset, i quali non c’erano.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che due persone così legate all’emittente, che ne sono sicuramente il cuore pulsante, non partecipassero ai funerali del fondatore delle reti televisive dove lavorano. Il motivo c’è ed è stato spiegato subito dopo la cerimonia.

Funerali di Silvio Berlusconi, assenti due volti storici di Mediaset: la spiegazione dei diretti interessati

Da Sergio Mattarella a Giorgia Meloni, tutto il Governo e ancora conduttori televisivi, alti dirigenti, in tantissimi hanno partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni. Ma tra tutti i volti noti del mondo dello spettacolo, mancavano proprio due personaggi che a Mediaset sono legatissimi

Parliamo di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due ex marito e moglie, oggi amici, non erano presenti al Duomo di Milano per porgere l’ultimo saluto al cavaliere. Un’assenza che si è subito notata perché erano gli unici a non esserci tra i personaggi dello spettacolo.

A spiegare perché ci ha pensato la Bruganelli, che al termine della cerimonia funebre nelle sue storie Instagram ha condiviso le immagini di un maxi schermo in cui si vedeva appunto il funerale di Silvio Berlusconi. Lei e l’ex marito erano negli studi di Ciao Darwin per le riprese della nuova stagione che, probabilmente non hanno potuto rimandare.

Così hanno seguito la cerimonia da lontano, un modo per essere comunque lì e unirsi al grande dolore della famiglia Berlusconi e di quella Mediaset. “L’unico modo per essere lì“, queste le parole della Bruganelli, cui ha aggiunto un cuore nero in segno di lutto. “The show must go on“, forse l’avrebbe detto anche Silvio Berlusconi.

La Bruganelli e Bonolis, che nonostante siano separati lavorano ancora assieme e sono in ottimi rapporti, hanno dovuto rispettare la scaletta di produzione. Così nonostante avrebbero voluto presenziare ai funerali di Stato, hanno dovuto seguirli in televisione come milioni di italiani e forse questo è stato il modo migliore per onorare la memoria di Berlusconi.