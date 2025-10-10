Acconciature sposa: idee e consigli per valorizzare i capelli ricci

Hai i capelli ricci e stai cercando l’acconciature da sposa perfetta per il grande giorno? Sei sicuramente nel posto giusto: noi di Pourfemme abbiamo raccolto per te alcune idee da cui prendere ispirazione per valorizzare al meglio la tua chioma nel giorno più bello.

Per un’acconciature romantica e bella è importante prendersi cura dei capelli già nei mesi che precedono il giorno del sì. Trattali con maschere nutrienti e sieri illuminanti: così arriveranno al matrimonio morbidi, sani e splendenti.

Se non sai come organizzare la tua hair care routine prima del matrimonio, niente paura: il tuo l’hairstylist di fiducia, che si occuperà anche del look per le nozze, saprà consigliarti i passaggi giusti per avere una chioma impeccabile.

Detto ciò, dovrai scegliere con attenzione l’acconciatura da sfoggiare nel giorno del sì. Ecco, quindi, alcune idee da cui prendere ispirazione!

Acconciature sposa per capelli ricci: le idee più belle da cui prendere ispirazione

Scegli l’acconciatura solo dopo aver scelto l’abito da sposa: in questo modo potrai creare un look armonioso e perfettamente coordinato con il vestito. La scollatura, lo stile e il tessuto dell’abito influenzeranno senza ombra di dubbio la scelta dell’hairstyle.

Per esaltare la bellezza dei tuoi ricci naturali, scegli uno chignon morbido con ciuffi che scendono leggeri sul viso, per un effetto dolce e romantico.

Con un abito dalla scollatura importante puoi anche lasciare i capelli sciolti, raccogliendoli leggermente sul davanti. Otterrai così un look romantico e genuino, perfetto per esaltare il tuo riccio naturale.

Un semiraccolto arricchito da un fiore è la scelta perfetta per chi desidera un look semplice ma raffinato. I ricci restano protagonisti assoluti del look, mentre il dettaglio floreale aggiunge un tocco romantico e delicato.

Capelli lunghi che scendono sulle spalle, la riga laterale dona movimento e armonia al viso. Impreziositi da un fermaglio brillante e perfetto per l’occasione, non appesantisce il look ma lo rende più luminoso e romantico.

I capelli raccolti in una coda di cavallo alta e strutturata sono perfetti per una sposa che desidera sfoggiare un’acconciatura decisa e sofisticata. Un look fresco ed elegante nonostante la sua semplicità. Per valorizzare al meglio l’abito da sposa opta per accessori luminosi, come orecchini pendenti o fermagli con punti luce.

Cerchi altre idee? Non perdere la nostra gallery foto sposa con capelli ricci, troverai tante altre acconciature da copiare!