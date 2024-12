Quando si parla di acconciature, un tocco di eleganza è sempre ciò che ci vuole. Le acconciature sofisticate, infatti, non soltanto completano il look, ma riescono a conferire unicità e raffinatezza. È possibile ricorrere ad acconciature del genere sia per delle normali giornate in ufficio che per delle serate speciali, oppure per un look casual chic nel tempo libero.

Insomma, non servono certamente delle scuse per potersi sentire bene con se stesse, oltre che bellissime. Scopriamo insieme come realizzare delle acconciature sofisticate per un look elegante e inimitabile, sia per eventi formali che per la vita quotidiana.

Idee di acconciature alla moda e sofisticate: come realizzare uno chignon basso



Quando si parla di acconciature sofisticate, una delle prime pettinature che vengono in mente sono gli chignon. Si tratta di un’acconciatura semplice, ma davvero raffinata perfetta per diverse occasioni. Per realizzare lo chignon basso, servono soltanto una spazzola o un pettine, un elastico per capelli, lacca e dei fermagli per capelli. Prima di tutto, applicate uno spray texturizzante per creare volume e, ovviamente, lavorate con la spazzola per rimuovere tutti i nodi presenti.

Create, quindi, una coda bassa prendendo i capelli dalla parte posteriore del capo e raccogliendoli in un elastico. Dividete, quindi, la coda in due parti arrotolando ciascuna su se stessa fino a formare un rotolo, da posizionare sopra il collo attorno all’elastico. Avvolgete i capelli arrotolati e fissate lo chignon con delle forcine. Un po’ di lacca può garantire una maggiore durata. Così facendo, avrete realizzato uno chignon basso facile e chic.

Acconciature raffinate: come creare una treccia laterale



Una treccia laterale è perfetta, poi, per look boho-chic. Si tratta di un’acconciatura che può essere arricchita con dei dettagli, come fiori o fermagli, combinando classe e semplicità senza mai passare di moda. Per crearla, basta pettinare i capelli per rimuovere i nodi e decidere se procedere con una treccia su capelli ondulati, lisci o ricci.

Inclinando la testa e decidendo da quale parte volete fare la treccia lateralmente, separate i capelli in tre ciocche e iniziate a intrecciare. Come? Posizionando una ciocca al centro, altre due ai lati e incrociandole, quindi, tra loro. Intrecciate fino alla fine dei capelli, in modo più o meno stretto e fissatela con un elastico. Un po’ di lacca aiuterà a mantenere la treccia ferma per tutta la giornata, sfruttando un look romantico.

La coda di cavallo alta tra le acconciature per capelli sottili



Infine, come preparare una coda di cavallo alta per capelli sottili? Dividete i capelli in due sezioni. Legate per primi i capelli nella parte inferiore e, poi, nella parte superiore, usando elastici che siano forti e sottili. Create, quindi, uno spazio nella parte superiore, così da far passare la coda inferiore in quella superiore.

Alla fine, aggiungete della lacca per mantenere volume e forma e pettinate i capelli per una coda di cavallo alta, voluminosa e anche d’effetto. Anche i capelli sottili possono essere sofisticati, grazie alle giuste acconciature. Parlare di acconciature eleganti non significa, quindi, dover per forza ricorrere a pettinature complicate, ma bastano un po’ di fantasia e praticità per fare la differenza! Scoprite anche alcune acconciature per capelli lunghi veloci e acconciature semplici.