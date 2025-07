Mamma della sposa, queste sono le acconciature più belle da sfoggiare al matrimonio

Le acconciature per la mamma della sposa più belle da sfoggiare: scopri come ottenere un look impeccabile per quel giorno tanto importante

Uno dei giorni più importanti della vita di tua figlia si sta avvicinando: i preparativi sono quasi giunti al termine e anche la scelta dell’abito da indossare come mamma della sposa è stata fatta. Manca, però, un dettaglio importante: la chioma da sfoggiare quel giorno che renderà il look ancora più elegante e sofisticato. Le acconciature consigliate dagli hairstylist per la mamma della sposa sono davvero tante.

Prendi appuntamento dal tuo parrucchiere di fiducia e lasciati consigliare l’acconciatura migliore per il matrimonio di tua figlia. Ecco, però, alcune idee da cui prendere spunto per l’acconciatura del matrimonio come mamma della sposa!

Acconciature più belle per la mamma della sposa: idee da cui prendere ispirazione

Sono tanti i look da cui prendere ispirazione per il matrimonio. Come mamma della sposa potrai scegliere una chioma elegante e sofisticata senza esagerare con accessori e strass, in quanto la protagonista assoluta di quel giorno sarà solo e unicamente la sposa. Di seguito troverai alcune idee da copiare per ottenere un look semplice ma elegante e perfetto per un giorno così importante!

Chignon basso per qualsiasi tipo di lunghezza

Lo chignon basso è un evergreen. Sta bene a tutte e si adatta a ogni tipologia di viso, perfetto per mettere in risalto l’abito e pratico da sfoggiare per diverse ore. Per ottenere un look più alla moda, lascia lo chignon morbido proprio come la foto che trovi qui sopra!

Bouffant hairstyles per un look senza tempo

Una chioma classica è una chioma raffinata, perché non sfoggiare per quel giorno tanto importante un perfetto bouffant hairstyle? Dalle linee ben definite e un volume da far invidia, questo tipo di acconciatura si presta perfettamente a un evento importante come il matrimonio di una figlia.

Intrecciata e spettinata

Per chi desidera un look più morbido dall’effetto spettinato, potrebbe optare per un semi raccolto intrecciato proprio come il look mostrato nella foto qui sopra.

Ciocche morbide che circondano il viso

Lascia cadere due ciocche mosse sul viso e il risultato finale sarà un look elegante e raffinato, perfetto per la mamma della sposa. Opta per una chioma morbida da sfoggiare tutto il giorno.

Capelli sopra la spalla mossi

Chi ha i capelli sopra la spalla, come un classico bob, può optare per una piega mossa e un semi raccolto semplice ed elegante. Decora la chioma con un accessorio e il look non potrà che essere perfetto.