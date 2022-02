Per la classica uscita con le vostre amiche, volete essere stupende? Abbinare una pettinatura strepitosa a un trucco favoloso e completate l’opera con un outfit chic e alla moda. Preparate così un beauty look studiato nei minimi dettagli usando i nostri consigli per l’acconciatura. Vi proponiamo delle idee per acconciare i capelli, raffinate e di tendenza, ispirate a meravigliose donne del mondo dello spettacolo e della moda.

Grazie ai nostri consigli sarete bellissime e soprattutto pronte per affrontare una serata davvero speciale!



Coda minimal chic

Se dovete lavare i capelli ma avete i minuti contati, vi consigliamo di usare uno shampoo secco, perfetto per le emergenze come questa. Vaporizzate un po’ di shampoo sulla vostra chioma, lasciate qualche minuto in posa e poi spazzolate i capelli in modo energico! Per realizzare un’acconciatura trendy, non avrete bisogno di tanto tempo.

L’importante sarà evitare accessori che fanno subito cheap, come il mollettone per capelli e gli elastici troppo grossi e colorati. Se avete una chioma curata, potete realizzare la classica coda di cavallo, come le star sui red carpet: una magnifica coda alta, come quella sfoggiata da Kim Kardashian, o in alternativa una classica coda bassa e tirata proprio come quella di Belen.

Chignon classico ed elegante

Con una coda di cavallo come base potrete anche realizzare un facilissimo chignon, semplicemente fermando i capelli con delle forcine e arrotolandoli su se stessi. Un’acconciatura elegante ed assolutamente di gran classe.

La primavera si sta avvicinando e per rendere più speciale l’acconciatura vi consigliamo di usare un bel foulard colorato per fermare le ciocche ribelli. In pochi minuti, semplicemente con delle forcine potrete anche realizzare uno chignon bellissimo, con ciocche ribelli che vi daranno subito un’aria casual chic.

Treccia per tutte: trendy e romantica

Per seguire la moda del momento, potete realizzare una bella treccia che potete anche arrotolare su se stessa per creare così uno chignon davvero perfetto.

Ma il trend della treccia prevede anche l’inserimento di trecce e treccine nell’acconciatura con un beauty look elegante e romantico. Insomma, con la treccia o gli inserti di treccia vi sentirete subito come le star sul tappeto rosso. Proprio come l’originale acconciatura di Chiara Ferragni che fa subito tendenza.

Beach waves: la tendenza 2022

Le beach waves sono senza dubbio la tendenza di quest’anno. Delle onde morbide e naturali, semplici da realizzare in pochi passi.

Se andate di fretta potrete replicarle velocemente con l’utilizzo della piastra o del phon, se invece non volete stressare il capello sottoponendolo ad elevate temperature è possibile realizzarle con il semplice utilizzo di forcine ed una fascia per capelli.

Punta sugli accessori per capelli

Tornano di moda i tanto discussi cerchietti, da quelli bombati di velluto ai sottili cerchietti gioiello. Rilanciati da Prada tornano ad essere un must have anche per le celebrità.

Non è necessario perdere troppo tempo a sistemare ed acconciare i nostri capelli in un’articolata pettinatura, basta un cerchietto ed è subito tendenza. Sono comodi e adatti a qualsiasi occasione, basta scegliere quello che meglio si addice al tuo look e il gioco è fatto.