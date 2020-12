Dalle pieghe perfettamente lisce allo chignon alto, fino alle trecce in qualsiasi versione, la star di Instagram Giulia De Lellis ama sperimentare acconciature diverse sulla sua bellissima e folta chioma di capelli. Se alcune richiedono la mano esperta di un hair-stylist, la maggior parte di esse possono essere realizzate a casa con l’aiuto di qualche forcina e un po’ di esercizio. Ecco, dunque, una carrellata delle acconciature di Giulia De Lellis da copiare nel 2021.

Lo chignon alto per un effetto romantico

Tre le acconciature preferite di Giulia De Lellis c’è sicuramente lo chignon, alto o basso, elegante o disordinato, che l’influencer ha sfoggiato in diverse occasioni. Come al Festival del Cinema di Venezia, dove la star di Instagram, ora anche attrice, ha esibito uno chignon alto e morbido con le ciocche frontali lasciate libere a incorniciare il volto con un tocco romantico, in abbinamento al vaporoso abito rosa di Belfiori Couture.

Foto Getty Images | Daniele Venturelli | WireImage

Per un look più casual, Giulia sceglie uno chignon basso, morbido, con le lunghezze attorcigliate su sé stesse, in modo da nascondere anche elastico ed eventuali forcine, per un effetto naturale e un po’ hippie.

Leggi anche 7 consigli per prendervi cura dei vostri capelli a casa

Tendenze capelli: sciolti o semi-raccolti?

Da uno styling perfettamente liscio e voluminoso con la scriminatura centrale a un effetto mosso e morbido, con onde sinuose e perfettamente definite, Giulia De Lellis ama anche liberare i capelli al vento.

Foto Getty Images | Eamonn M. McCormack

Nelle occasione informali, un altro dei must di Giulia De Lellis sono i semi-raccolti, dove semplicemente appunta qualche ciocca, con una forcina o un elastico, per un look casual e sensuale allo stesso tempo.

Tendenze trecce: Giulia de Lellis le adora, e questo ce lo dimostra

Tre le acconciature a cui ricorre più spesso Giulia De Lellis ci sono anche le trecce. Una delle sue acconciature predilette sono, senza ombra di dubbio, le boxer braids, le trecce da pugile ispirate al look di Hilary Swank nel film “Million Dollar Baby” e amatissime da molte celebrities, come Kim Kardashian e Beyoncé.

Ma quando non c’è tempo per realizzare acconciature complesse, Giulia ama anche raccogliere i capelli in una treccia laterale morbidissima con un effetto quasi “spettinato”. Un look casual e veloce da realizzare anche a casa, senza l’aiuto di parrucchiere ed hair-stylist.

Non potevano, infine, mancare le treccine, poche e sottili, che Giulia De Lellis sceglie, di tanto in tanto, per dare ancora più movimento e volume alla sua folta e bellissima chioma di capelli con un effetto anni Novanta un po’ irriverente e memore delle giornate in spiaggia.

La coda di cavallo come Kim Kardashian

Non poteva mancare, infine, la classica di coda di cavallo, questa volta altissima, con una piega perfettamente liscia e tirata sulla nuca con un effetto lifting, da fare invidia a Kim Kardashian e Jennifer Lopez.