Creare un acchiappasogni fai-da-te: come catturare i sogni con un talismano creativo

Se siete in cerca di idee originali per realizzare con creatività e un pizzico di magia degli acchiappasogni fai-da-te, siete nel posto giusto. Basta, infatti, attingere a dei materiali di uso comune. Si tratta di un oggetto di origini antiche, che venne concepito dai Nativi Americani che lo utilizzarono per la prima volta. Ma qual è il significato dell’acchiappasogni? Lo scopo è rimasto inalterato nel tempo, ovvero quello di intrappolare gli spiriti maligni e gli incubi notturni.

Magico, utile e bello da vedere, ha caratteristiche che lo rendono irresistibile sia per gli adulti che per i bambini. Se fatto a mano, il suo valore cresce a dismisura. Si tratta di un progetto perfetto per dare libero sfogo alla propria fantasia, creando un oggetto che decorerà la casa allontanando le energie negative. Scopriamo insieme come creare un acchiappasogni fai-da-te e catturare i sogni con un talismano creativo.

L’acchiappasogni fai-da-te con piume all’uncinetto e in legno



Simbolo di protezione, l’acchiappasogni può diventare un vero e proprio amuleto. Può essere realizzato con un po’ di manualità e pochi materiali, in modo originale e unico. Per un acchiappasogni dal tocco vintage, è possibile utilizzare l’uncinetto e il legno, materiali perfetti per un lavoro fai-da-te del genere. Il procedimento è abbastanza semplice: partite da un cerchio di legno, in cui intrecciare dei fili di lana o di cotone per creare la rete che si trova all’interno dell’acchiappasogni.

Potete, quindi, scegliere se procedere con un disegno tradizionale o farvi, semplicemente, ispirare dalla creatività. Potreste anche, con un cerchio di fil di ferro e del filato di lana colorato, dare vita a un acchiappasogni fai-da-te originale e divertente: avvolgete il cerchio con il filo e fate un piccolo nodo alle estremità annodando, quindi, un altro filo sul cerchio e tendendolo verso il lato opposto, avvolgendolo con un giro, tendendolo verso il lato opposto e così via finché non avrete creato una ragnatela.

Legate, quindi, tre piume colorate a spaghi della stessa lunghezza e fissatele sulla parte bassa dell’acchiappasogni. Per aggiungere un tocco di originalità potreste, ad esempio, decorare i bordi del cerchio da voi realizzato con pizzi, perline, e altri piccoli oggetti.

Come creare un acchiappasogni fai-da-te con un piatto o delle conchiglie



Per unire simbolismo e natura, potreste creare un acchiappasogni fai-da-te con dei piatti e anche delle conchiglie. Il piatto, infatti, è l’ideale come base per poter costruire un acchiappasogni: potreste, ad esempio, scegliere un piatto di ceramica o di legno, in base allo stile che si preferisce. Cominciate lavorando il centro del piatto, al quale attaccherete un filo per formare la base come quella tradizionale.

Potete, quindi, decorare anche con perline colorate, piume o piccole conchiglie che riportano, alla mente, la calma del mare. Potete fissare le piume lungo i bordi con dei fili sottili. Un acchiappasogni del genere non sarà soltanto un simbolo protettivo, ma anche un elemento decorativo perfetto.

Acchiappasogni con rametti o di carta



Infine, anziché utilizzare il fil di ferro, potete approfittare di Madre Natura recuperando dei rametti di edera, da avvolgere su se stessi a formare una corona non troppo spessa. Per fissare i rami fra loro, utilizza pezzetti di fil di ferro sottile. Così facendo, non vi resta che creare la ragnatela secondo il procedimento illustrato in precedenza ma, in questo caso, utilizzerete dei cavetti di fil di ferro. Attenzione alle mani mentre lo manipolate, perché potreste tagliarvi. Aggiungete sulla ragnatela, una volta terminata, qualche piccola piuma colorata e, quindi, annodate sulla parte bassa degli spaghi alle cui estremità avrete fissato delle piume di carta.

Se non ve la sentite di cimentarvi nella creazione di un acchiappasogni vero e proprio, che ne dite di un’alternativa di carta e stoffa? Disegnate un cerchio e alcune piume su un foglio di cartoncino, ritagliate le sagome e decoratele applicando sopra dei pezzetti di stoffa, da fissare con colla. Praticate dei forellini sulla parte bassa del cerchio e inserite degli spaghi sottili, alle cui estremità avrete fissato le piume di carta. Facile, vero? Scoprite di più anche sul riciclo creativo del legno e il riciclo creativo con la stoffa.