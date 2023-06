Accessorio delle estati in spiaggia, le cavigliere hanno molti significati nascosti

Le cavigliere non hanno a che vedere solo con l’estetica: lo sapevate che indossandole potrete inviare un messaggio ben preciso?

Chi lo ha detto che al mare non si possono indossare i gioielli? Se realizzati con materiali inossidabili, che non si anneriscono né si opacizzano, è possibile tenere con noi bracciali, anelli e collanine durante le nostre infinite giornate in spiaggia. E possono mai mancare loro, le inimitabili cavigliere?

Si tratta di un accessorio al sapore vintage che rappresenta un vero must have in estate. Che siano con perline o con pendenti, l’effetto di questo gioiellino sulla pelle abbronzata (e non solo in spiaggia) non ha prezzo. Ma se vi dicessimo che a seconda del modo in cui la indossi, la cavigliera lancia dei particolari messaggi a chi ti sta vicino? Ecco il retroscena (curiosissimo) che forse non tutti conosco su uno degli accessori più amati della bella stagione.

Cavigliere, significati e messaggi nascosti: la curiosità sull’accessorio più amato dell’estate

Che siano colorate, in argento, con conchiglie o perline, le cavigliere fanno impazzire tutti. Si tratta di un dettaglio che sa di estate, di piedi nudi sulla sabbia, di emozioni che solo il mare sa regalare. Il ‘boom’ risale agli anni ’90, ma si tratta di un bijoux che non è mai passato di moda. Un gioiello che, come tutti gli altri, ha lo scopo di impreziosire il look, ma non solo. C’è chi “si serve” di questo particolare oggetto per mandare messaggi molto particolari, riguardanti la propria situazione sentimentale.

Sembrerebbe, infatti, che chi indossa questo ornamento a sinistra (il lato del cuore) potrebbe voler comunicare di essere fidanzato, sposato o, comunque, impegnato in una relazione. Se la cavigliera si trova a destra, invece, colei che lo indossa è completamente libera, pronta a vivere nuove emozioni. Si tratta di antiche credenze, provenienti da culture asiatiche, che non tutti conoscono: in molti Paesi, le cavigliere venivano indossate come veri e propri talismani, che fungevano da amuleti portafortuna.

C’è da dire che in Occidente, ai giorni nostri, ognuno sfoggia i mitici “braccialetti da piedi” dove preferisce, senza badare al possibile significato nascosto. E c’è anche chi ama impreziosire entrambe le caviglie, magari con gioielli diversi, rendendo il look ancora più ricco e personalizzato. Se hai intenzione di valorizzare al meglio le tue caviglie, non puoi rinunciare a questo accessorio, amatissimo anche dalle star e rilanciato dai brand più famosi durante le sfilate primavera/estate. Un gioiello in grado di impreziosire anche il sandalo più semplice: avete già scelto il modello che fa per voi?