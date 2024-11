Accessori per capelli da bambina: quali scegliere per look originali e meravigliosi

Accessori per capelli da bambina, scopriamo quali sono i più belli per impreziosire acconciature più o meno elaborate!

Accessori per capelli da bambina, i più belli per impreziosire acconciature più o meno elaborate. Dai cerchietti alle piccole corone, dai nastrini alle spille, dai fiocchetti alle fasce per capelli, il mercato propone ogni giorno novità interessanti.

Spesso gli accessori per capelli da bambina si ispirano ai cartoon e alle eroine più celebri, ma c’è anche chi li realizza con le proprie mani gli accessori artigianali per look eleganti e originali.

Ecco i più belli da acquistare o da realizzare anche a mano!

Accessori capelli per le bambine fino ai 10 anni

Chicco, Prenatal, Disney e molti altri marchi per bambini propongono una vasta gamma di cerchietti per capelli originali, coloratissimi o tone sur tone a seconda delle esigenze.

Oltre al classico cerchietto sottile è possibile sbizzarrirsi con tantissime varianti arricchite da fiocchi vistosi o colori più accesi, perfetti per mettere in risalto un’acconciatura semplice e poco elaborata.

Anche tra le bambine sta spopolando il cerchietto largo in stile Blair Waldorf, per un look raffinato ed elegante da sfoggiare durante il giorno o per un pranzo della domenica con la famiglia.

Per le più piccole e per chi, invece, ama sbizzarrirsi con i vari personaggi del mondo dei cartoni, può optare per i cerchietti con le orecchie o con coroncine incorporate!

Uno degli accessori più belli, delicati e amati del momento è il fiocco per capelli. Grande al punto da essere messo in bella mostra, copre gran parte della nuca e può raccogliere una coda di cavallo o una semplice treccia a spina di pesce.

I fermagli per capelli puoi trovarli di tutte le dimensioni fantasie e colori, le bambine possono indossarli per andare a scuola, durante l’attività sportiva o per qualsiasi altra occasione che sia o meno formale. Ad oggi è possibile trovare anche tantissimi fermagli con ciocche di capelli sintetici colorati per look ancora più stravaganti e alla moda.

Un altro accessorio da non sottovalutare e che sembra essere ritornato in auge dopo diversi anni è la fascia. Consigliata per l’attività fisica, la fascia è oggi uno degli accessori di tendenza per bambine che desiderano dare quel tocco in più di stile alla propria chioma senza stravolgerla con acconciature varie.

Per le bambine che desiderano sfoggiare un’acconciatura raccolta messa in risalto da un semplice elastico, possono optare per lo scrunchie, l’elastico morbido in seta per chiome eleganti e raffinate!