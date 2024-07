Abito corto, gli errori di stile più comuni da non commettere: attenzione a questi dettagli

Quali sono gli errori da evitare quando si indossa un abito corto? Te lo spieghiamo in questo articolo, dove ti forniamo anche qualche consiglio per essere sempre impeccabile.

L’abito corto è un capo versatile e chic, adatto a tante occasioni, dalle serate eleganti agli eventi più informali. Attenzione però: indossare un abito corto può essere un’arma a doppio taglio.

Se non si presta attenzione ad alcune regole, che sono poche e semplici, si rischia di scivolare su una buccia di banana e commettere errori di stile che possono compromettere l’intero look. Ecco quali sono gli errori da evitare quando si indossano vestiti corti.

È davvero facile indossare un abito corto?

La risposta è no. Indossare un abito corto può essere un modo fantastico per mostrare il proprio stile e sentirsi alla moda, ma questo capo non è semplice da portare come sembra. Per questo è essenziale imparare l’ABC ed evitare alcuni errori di stile abbastanza comuni per creare un look davvero impeccabile.

Iniziamo con lo sfatare un mito: l’abito lungo aiuta a guadagnare qualche centimetro di altezza perché allunga visivamente le gambe, che appaiono più slanciate. In parte è vero, ma se indossiamo un minidress dobbiamo evitare di abbinarlo con scarpe dello stesso colore.

Non è certo la soluzione migliore per far sembrare più lunghe le gambe, anzi, può banalizzare il look o farlo apparire datato. Meglio optare per calzature che creino contrasti interessanti, come un paio di sneakers o stivaletti neri per il giorno. Se preferisci uno stile classico e meno street, la scelta migliore sono un paio di ballerine color carne. Per le occasioni più eleganti o formali puoi abbinare al mini dress un paio di sandali con tacco o décolléte, da sfoggiare però la giusta classe e con spirito sbarazzino per evitare di cadere nell'”effetto vamp”.

Abito corto e stivali, di grande tendenza anche in estate, è un binomio vincente, attenzione però alla lunghezza. Se abbini un paio di stivali ad un abito corto, l’orlo deve arrivare circa dieci centimetri sopra il ginocchio, perché una distanza minore non farebbe altro che ridurre visivamente la tua altezza. Gli stivali non devono essere troppo alti e devono lasciare scoperti quei centimetri di pelle sufficienti a non farti sembrare meno alta ma neppure a farti sentire imbarazzata o inappropriata.

Un altro degli errori più comuni è proprio questo: indossare un abito troppo corto per la propria statura o per l’occasione. È importante considerare il contesto e in dress code dell’evento, se lo indossi per un’occasione formale. Ad esempio, un abito corto scintillante potrebbe essere perfetto per un party in riva al mare o per una festa di compleanno, ma è inadatto per un matrimonio. Per evitare di sentirti a disagio o fuori luogo, opta per un abito che arrivi almeno a metà coscia.

Scegli il modello più adatto alla tua silhouette

Ogni corpo è unico, e un abito corto che sta bene a una persona magari non è adatto adatto a un’altra: indossare un abito che non valorizza la propria figura è un errore piuttosto comune. Conoscere il proprio corpo è il primo passo per scegliere l’abito corto perfetto. Se hai una figura a clessidra, scegli abiti che accentuino il punto vita. Per una figura a pera, gli abiti che mettono in risalto la parte superiore del corpo e minimizzano i fianchi sono l’ideale.

In ogni caso, indossare abiti corti molto larghi, che non evidenziano la silhouette, può farti sembrare più bassa, nascondendoti in un mare di tessuto. Non è necessario scegliere un modello ultra-fasciante; basta optare per capi che mettono in risalto con discrezione il punto vita o i contorni del corpo.

Gli abiti dalla linea squadrata, che non segnano il punto vita, possono accorciare la figura. Il punto vita è fondamentale nella scelta di un abito per creare un look armonioso e slanciato: applicando lo stesso criterio dei pantaloni a vita alta, meglio scegliere abiti che si restringono sopra i fianchi, perché slanciano la figura.

Abbinare gli accessori giusti

Gli accessori possono determinare il successo di un outfit o al contrario distruggerlo. Indossare troppi gioielli o accessori eccessivamente vistosi può distogliere l’attenzione dall’abito stesso. Opta quindi per accessori che completino l’abito ma senza sovrastarlo.

Se indossi un abito corto elegante, scegli gioielli sottili e raffinati. Per un look più casual, puoi osare un po’ di più, ma cerca sempre di mantenere un equilibrio. Il segreto per un look riuscito? Una borsa di dimensioni adeguate e scarpe che si abbinino bene con l’abito corto.

Il principio del less is more non vale solo per gli accessori, ma anche per il trucco che dovrebbe completare il tuo look, non rubargli la scena. Con un abito corto un trucco troppo pesante può risultare eccessivo. Opta per un make-up naturale e luminoso per il giorno, e intensifica leggermente gli occhi o le labbra per la sera. La chiave è mantenere un equilibrio tra l’abbigliamento e make-up.

A proposito di beauty: quando indossi un abito corto, le gambe sono in primo piano e avere una pelle curata e luminosa può fare la differenza. Assicurati di esfoliare e idratare regolarmente le gambe. Se non sei ancora abbronzata, passa sulle gambe un leggero strato di autoabbronzante: può dare un tocco di colore e far apparire la pelle più uniforme. Naturalmente devi evitare prodotti che possano macchiare l’abito.

Ultimo, ma non meno importante, è la postura: un abito corto può essere magnifico, ma se non lo indossi con sicurezza e grazia rischi di compromettere l’effetto. Cerca di mantenere un portamento eretto e aggraziato: la sicurezza in te stessa è l’accessorio più importante che puoi indossare!