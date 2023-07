Abiti lunghi: quali sono le migliori tipologie di scarpe basse da abbinare per un look armonioso

Gli abiti lunghi fanno sempre la loro figura e sono l’ideale per le serate estive, soprattutto con i tacchi alti. Abbinarli con le scarpe basse può essere una vera sfida.

Gli abiti lunghi sono belli, femminili ed eleganti. Tuttavia se non avete sempre voglia di indossare il tacco alto o la zeppa è possibile optare per un paio di scarpe basse.

La cosa importante è capire quali modelli vanno bene e, in particolare,quali abiti si possono abbinare con delle flat anche sportive.

Abiti lunghi e scarpe basse

La prima soluzione ideale è scegliere un paio di ballerine a punta. Queste scarpe non solo sono molto eleganti e particolari ma servono anche a slanciare il corpo. Potete indossarle per una cena galante come alternativa alla classica scarpa, oppure sceglierle per un’occasione mondana. Per la vita di tutti i giorni il contrasto più sexy è sicuramente quello di abito lungo e anfibio, un mix perfetto tra moda underground e i grandi classici.

Ci sono poi i vestiti chemisier, che sono di gran moda. Ovviamente non possono mancare i mocassini, il must have di stagione. L’importante è non puntare su quelli classici privi di base e in tessuto anni novanta, ma sulla versione moderna, tale da garantire eleganza e comodità al tempo stesso. Molto chic anche il sandalo: dopotutto quale miglior abbinamento per l’estate se non un bell’abito lungo con questo tipo di calzature?

Potete optare per le Birkenstock o per qualcosa di più trendy, soprattutto per un’uscita elegante. Le sneakers restano il sempreverde assoluto, le scarpe più comode di tutte e quindi sì, anche con gli abiti lunghi sono adatte. Ovviamente si può giocare, magari con i colori oppure con i tessuti per un prodotto che sia adeguato come mix di elementi e non troppo elegante, altrimenti si crea un contrasto non necessariamente piacevole.

Anche le ciabattine fanno sempre la loro figura in estate, soprattutto un modello retrò con un tocco particolare come un gioiello. Un passo fondamentale è capire quali abiti si possono indossare con le scarpe basse. Non sono tutti uguali. Il vestito deve essere lungo ma senza arrivare per terra, poiché l’abbinamento non avrebbe senso. Alla caviglia può andare bene, ma in ogni caso l’ideali sono quelli sotto al ginocchio.

Da considerare sempre la comodità per evitare spiacevoli incidenti e la praticità che non deve mai mancare, anche quando si indossa un abito lungo. Per l’inverno l’abbinamento sneakers o stivali è apprezzabile anche per andare a lavoro, se scelta con gusto. In alternativa, un’idea per l’estate sono i sandali gioielli oppure le ciabattine. Per la vacanza invece libero spazio alla fantasia in quanto – quasi tutto – è concesso.